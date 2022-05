Sacombank nhận nhiều giải thưởng từ Visa

Tổ chức thẻ Visa trao giải cho Sacombank nhờ kết quả dẫn đầu tổng doanh số giao dịch thanh toán thẻ, mức tăng trưởng trong năm 2021.

Các giải thưởng gồm: Ngân hàng dẫn đầu về tổng doanh số giao dịch thanh toán thẻ, Ngân hàng dẫn đầu về tổng doanh số giao dịch thanh toán qua thẻ tín dụng, Ngân hàng dẫn đầu về mức tăng trưởng doanh số thanh toán qua kênh thương mại điện tử, Ngân hàng tiên phong triển khai giải pháp quản lý chi tiêu thẻ doanh nghiệp và Ngân hàng tiên phong triển khai dịch vụ chuyển tiền quốc tế qua thẻ Visa. Đây là năm thứ năm liên tiếp Sacombank được trao tặng các giải thưởng từ Visa, nhận đánh giá cao về tính tiên phong trong việc triển khai các hoạt động về thẻ trên thị trường.

Ngân hàng nhận nhiều giải thưởng từ Visa. Ảnh: Sacombank

Thực hiện định hướng ngân hàng bán lẻ, Sacombank luôn chủ động đầu tư và ra mắt nhiều sản phẩm - dịch vụ đa năng, hiện đại nhằm đáp ứng các nhu cầu thanh toán đa dạng của khách hàng. Cụ thể, từ năm 2017, Sacombank đã tiên phong triển khai công nghệ thanh toán không tiếp xúc (contactless) và thanh toán QR theo tiêu chuẩn EMV quốc tế hướng tới tối ưu hóa tiện ích, gia tăng tính bảo mật và rút ngắn thời gian thanh toán cho các chủ thẻ.

Đến năm 2020, nhà băng ghi dấu với việc tiên phong triển khai dịch vụ Tap to Phone - chấp nhận thanh toán không tiếp xúc bằng thiết bị di động, cho phép đơn vị chấp nhận thẻ sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính bảng như một thiết bị POS để thanh toán không tiếp xúc. Tiếp theo là NFC - thanh toán không tiếp xúc bằng điện thoại di động, dành cho khách hàng sử dụng Sacombank Pay, cho phép biến điện thoại di động thành thẻ phi vật lý để thanh toán không tiếp xúc trên máy POS NFC.

Tháng 10/2021, đơn vị là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai dịch vụ chuyển tiền nhanh đến thẻ Visa tại nước ngoài (Visa Direct Outbound) từ thẻ thanh toán quốc tế Sacombank Visa thuận tiện, dễ dàng với mức phí cạnh tranh.

Gần đây nhất, ngân hàng nhận giải thưởng Sao Khuê về công nghệ Tap to Phone - công nghệ thanh toán thẻ không tiếp xúc qua thiết bị di động. Tap to Phone giúp giải quyết các mối lo ngại của khách hàng về vấn đề hạn chế tiếp xúc trong bối cảnh dịch bệnh, đồng thời giúp thao tác tiện lợi, tiết kiệm chi phí đầu tư nhưng vẫn đảm bảo an toàn bảo mật. Công nghệ này kết hợp với giải pháp phê duyệt nhà bán hàng siêu tốc giúp Sacombank trở thành ngân hàng tiên phong cho ra mắt giải pháp trọn gói dành cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy công tác số hóa.

Minh Huy