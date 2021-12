Sacombank nhận hai giải thưởng APEA 2021

Ngân hàng Sacombank được công nhận là "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á năm 2021" (Corporate Excellence 2021) và "Thương hiệu Truyền Cảm hứng năm 2021" (Inspirational Brand 2021).

Các giải trong khuôn khổ Asia Pacific Enterprise Award (APEA) do tổ chức phi chính phủ Enterprise Asia bình chọn. APEA là giải thưởng thường niên tại 14 quốc gia và thị trường châu Á nhằm vinh danh những doanh nghiệp, nhà lãnh đạo có thành tích kinh doanh nổi bật, tạo ra các giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Năm nay, dù đối mặt với nhiều thách thức nhưng Sacombank vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, an toàn với mục tiêu trọng tâm là tái cơ cấu hiệu quả và tạo đột phá trong hoạt động ngân hàng số. Ngân hàng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, triển khai các mô hình kinh doanh mới cùng hệ thống sản phẩm dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao nhằm tăng trải nghiệm và sự hài lòng khách hàng. Đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu suất nguồn nhân lực, tối ưu hiệu quả nguồn vốn, tăng cường quản trị rủi ro.

Trước đó, ngân hàng liên tiếp nhận các giải thưởng quốc tế khác như "Ngân hàng Bán lẻ sáng tạo nhất Việt Nam năm 2021" (Most Innovative Retail Bank Vietnam 2021) và "Ngân hàng Chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam năm 2021" (Best Digital Transformation Bank Vietnam 2021) do International Business Magazine bình chọn.

Asiamoney bình chọn đơn vị là "Ngân hàng tốt nhất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam năm 2021" (Best Bank for SMEs in Vietnam 2021). Sacombank đồng thời nhận các giải "Ngân hàng cung cấp giao dịch tài chính tốt nhất Việt Nam năm 2021" (Vietnam Domestic Trade Finance Bank of the Year) và "Ngân hàng có công nghệ và vận hành tốt nhất Việt Nam năm 2021" (Vietnam Domestic Technology and Operations Bank of the Year) do The Asian Banking and Finance (ABF) bình chọn...

