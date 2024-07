Sacombank nhận giải ABF Retail Banking Award

Sacombank được ABF bình chọn là "Ngân hàng cung cấp giải pháp thanh toán tốt nhất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ" nhờ các giải pháp tài chính sáng tạo, hiệu quả.

Giải thưởng thuộc hệ thống ABF Retail Banking Awards do tạp chí The Asian Banking and Finance (ABF) thực hiện. Đây là năm thứ 6 Sacombank có mặt tại hạng mục này.

Theo đại diện ngân hàng, chuyển đổi số toàn diện là chiến lược xuyên suốt của Sacombank trong những năm gần đây. Bên cạnh góp phần nâng cao năng lực quản trị - điều hành, hướng đi này là "chìa khóa" để nhà băng phát triển hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng số, mang lại những trải nghiệm tối ưu cho khách hàng SME. Đây là phân khúc chiếm tỷ trọng lớn tại Sacombank.

Giải thưởng "Ngân hàng cung cấp giải pháp thanh toán tốt nhất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ" (SME Payment Solutions of the Year - Vietnam) của Sacombank. Ảnh: Sacmbank

Đại diện nhà băng cho biết thêm, có gần 150.000 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ qua kênh điện tử (Internet Banking) của Sacombank. Nhiều đơn vị đánh giá cao ứng dụng này về tính an toàn, bảo mật, đa dạng tính năng, phương thức xác thực, mô hình phê duyệt... Các hóa đơn, chứng từ giao dịch tại kênh điện tử của Sacombank đều được ký điện tử bằng chữ ký số công cộng. Hóa đơn điện tử cung cấp thêm định dạng giúp doanh nghiệp dễ dàng truyền thông tin với cơ quan thuế.

Sacombank ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như OCR (nhận dạng ký tự quang học), RPA (công nghệ Robot) và xác thực chữ ký số, nền tảng eKYC hỗ trợ khách hàng thao tác nhanh chóng.

Đến nay, có gần 42.000 thẻ doanh nghiệp được Sacombank phát hành, hỗ trợ quản lý tài chính hiệu quả khi tách biệt được chi tiêu cá nhân và doanh nghiệp. Điều này đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và mang lại nhiều ưu đãi hấp dẫn từ các đối tác liên kết.

Loạt giải pháp thanh toán thông minh như cổng thanh toán trực tuyến, thanh toán qua máy POS, dịch vụ Tap to Phone, Sacombank QR Pay... được kỳ vọng hỗ trợ hoạt động kinh doanh, bán hàng của doanh nghiệp trở nên hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Sacombank còn nâng cấp dịch vụ tra cứu giao dịch thanh toán quốc tế qua SWIFT GPI ngay trên website và dịch vụ xác thực thông tin người thụ hưởng trước khi thanh toán quốc tế (Swift Pre-validation). Cập nhật này giúp tránh được các sai sót trong việc chuyển tiền ra nước ngoài, giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh từ việc chậm trễ thanh toán. Đặc biệt, dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài qua SWIFT GO đã được triển khai dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với thủ tục đơn giản (tối đa 4 tiếng), chi phí phù hợp.

Thái Anh