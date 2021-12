Sacombank nhận 3 giải thưởng từ JCB Nhật Bản

Trong chuỗi Hội nghị thường niên JCB 2021, Sacombank nhận đồng thời giải thưởng về doanh số chi tiêu, lượng thẻ lưu hành, doanh số chấp nhận thanh toán thẻ.

Cụ thể các giải thưởng gồm: Ngân hàng dẫn đầu doanh số chi tiêu thẻ (Leading Licensee in Total Retail Spending Volume); Ngân hàng dẫn đầu số lượng thẻ tín dụng đang lưu hành (Leading Licensee in Credit Cardmember Base) và Ngân hàng dẫn đầu tăng trưởng doanh số chấp nhận thanh toán qua thẻ (Leading Licensee in Merchant Sales Growth).

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Sacombank được vinh danh và trao tặng các giải thưởng lớn về thẻ JCB. Đại diện ngân hàng cho biết, cột mốc này thể hiện vị thế ngày càng vững chắc của đơn vị trong việc tiên phong khai thác, dẫn đầu phát hành dòng thẻ này tại thị trường Việt Nam.

Trước đó, Sacombank ra mắt Sacombank JCB Platinum Debit - dòng thẻ thanh toán cao cấp nhất của JCB phát hành tại Việt Nam dành cho khách hàng cá nhân.

Chủ thẻ hưởng nhiều đặc quyền như miễn phí sử dụng dịch vụ phòng chờ VIP tại hơn 60 sân bay; đường dây nóng hỗ trợ toàn cầu 24/7 khi đặt xe, khách sạn, nhà hàng, sân golf tại Nhật Bản; miễn phí trải nghiệm dịch vụ sân golf tại Việt Nam và Nhật Bản. Người dùng cũng nhận đặc quyền bảo hiểm du lịch toàn cầu với giá trị lên đến 11,6 tỷ đồng; tặng món và giảm giá tại các nhà hàng nổi tiếng tại Việt Nam, Nhật Bản...

Minh Huy