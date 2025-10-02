Sacombank mở gói tín dụng 40.000 tỷ đồng

Sacombank triển khai gói vay ưu đãi với lãi suất từ 4,3% một năm, cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đi kèm thủ tục tinh gọn, áp dụng đến hết 31/12.

Đại diện nhà băng cho biết, gói tín dụng hướng đến mục tiêu đồng hành người dân và doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các kế hoạch tài chính quan trọng, đặc biệt ở giai đoạn nửa cuối năm. Chương trình đi kèm cơ chế vay linh hoạt và thủ tục tinh gọn, giúp tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

Đối với khách hàng cá nhân, gói tín dụng đáp ứng nhiều nhu cầu như: sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, mua hoặc xây sửa bất động sản để ở, mua ô tô hay chi tiêu tiêu dùng. Lãi suất được công bố minh bạch theo từng kỳ hạn. Với khoản vay ngắn hạn, mức lãi suất phổ biến từ 4,8% đến 6,5% một năm; trong khi đó vay trung và dài hạn có lãi suất cố định trong 6, 9 hoặc 12 tháng, lần lượt từ 6,5% đến 7,5% mỗi năm.

Nhân viên nhà băng giới thiệu gói vay 40.000 tỷ cho khách hàng. Ảnh: Sacombank

Khách hàng có thể vay tới 40 năm khi mua bất động sản để ở, với tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản bảo đảm đến 85% và ân hạn gốc tối đa 5 năm. Cơ chế trả nợ linh hoạt cho phép người vay chủ động sắp xếp dòng tiền, phí tất toán trước hạn chỉ 1% trong hai năm đầu và được miễn từ năm thứ ba. Ngoài ra, khách hàng còn có thể thanh toán thêm tối đa 100 triệu đồng tiền gốc mỗi kỳ, nhằm giảm dư nợ mà không phát sinh chi phí, ngay cả trong thời gian ân hạn.

Với khách hàng doanh nghiệp, Sacombank cung cấp gói vay ngắn hạn với lãi suất từ 4,3% mỗi năm. Doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư dài hơi cũng có thể lựa chọn gói vay trung và dài hạn với lãi suất cố định trong 6, 9 hoặc 12 tháng, dao động từ 6,5% đến 7,5% một năm. Nguồn vốn ưu đãi này ưu tiên cho các lĩnh vực như xuất nhập khẩu, nông - lâm - thủy sản, kinh tế xanh, cũng như các doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng, công nghệ số và chuyển đổi số.

Đại diện Sacombank cho biết gói tín dụng 40.000 tỷ đồng thể hiện cam kết cung cấp dòng vốn hợp lý và đúng thời điểm cho khách hàng. Ngân hàng mong muốn hỗ trợ người dân, đặc biệt là giới trẻ, sớm an cư lạc nghiệp và chủ động chi tiêu thông minh, đồng thời giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí vốn, mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong thời gian tới, nhà băng sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp tài chính có quy mô và chiều sâu hơn, chú trọng nâng cao trải nghiệm số và mở rộng hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ. Qua đó, ngân hàng kiên định đồng hành khách hàng ở mọi giai đoạn phát triển và đóng góp tích cực cho mục tiêu tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.

Hoàng Đan