Sacombank mang 'trường học tài chính số' đến sinh viên toàn quốc

Sacombank phối hợp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ra mắt cổng thông tin tài chính số, mang đến nền tảng học tập miễn phí giúp sinh viên rèn kỹ năng tài chính.

Cổng thông tin tài chính số "Thanh niên xanh - Hành động nhanh" hướng đến thế hệ trẻ năng động, sáng tạo và sẵn sàng thích ứng trong kỷ nguyên số. Cổng là nền tảng học tập trực tuyến miễn phí, tích hợp kiến thức tài chính, kỹ năng số, tinh thần sống xanh, đồng hành sinh viên trên hành trình học tập, phát triển và cống hiến vì tương lai.

Cổng thông tin được thiết kế như không gian học tập mở, cung cấp hệ thống học liệu đa dạng về tài chính cá nhân, ngân hàng số, quản lý chi tiêu, đầu tư cơ bản và chuyển đổi số. Toàn bộ nội dung được biên soạn dễ hiểu, ngắn gọn, trực quan, gần gũi với sinh viên, giúp việc tiếp thu trở nên dễ dàng và thực tế hơn. Nền tảng còn hợp tác cùng các đơn vị đào tạo uy tín để mang đến những khóa học trực tuyến và kỹ năng mềm thiết yếu, hỗ trợ sinh viên hoàn thiện bản thân trong thời đại số.

Cổng thông tin tài chính số "Thanh niên xanh - Hành động nhanh". Ảnh: Sacombank

Sinh viên hoàn thành khóa học trực tuyến sẽ nhận chứng nhận chính thức từ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Chứng nhận là minh chứng cho quá trình học tập nghiêm túc, đồng thời là điểm cộng hữu ích trong hồ sơ cá nhân, học bổng hoặc khi ứng tuyển việc làm. Bên cạnh đó, nền tảng còn tích hợp các hoạt động tương tác như đố vui, bài tập thực hành và cộng đồng học tập trực tuyến, giúp người học vừa rèn luyện kiến thức vừa tạo kết nối trong môi trường học tập sinh động.

Trong thời gian tới, nền tảng sẽ triển khai thêm nhiều chương trình hấp dẫn như gamification - vừa học vừa chơi, nhận thưởng thông qua các trò chơi kiến thức tài chính. Ngoài ra, chương trình mô phỏng "sàn giao dịch ảo" cũng sẽ được triển khai, giúp sinh viên thử sức trong việc quản lý danh mục đầu tư, làm quen với thị trường chứng khoán và tiền số trong môi trường mô phỏng an toàn.

Điểm đáng chú ý khác của dự án là việc kết hợp giữa giáo dục tài chính số và phong trào "Thanh niên xanh". Sinh viên được trang bị kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, khuyến khích hướng tới lối sống xanh, tiêu dùng bền vững và trách nhiệm với cộng đồng. Từ đó, mỗi hành động nhỏ trong học tập, chi tiêu hay tham gia tình nguyện đều góp phần lan tỏa tinh thần sống tích cực và hiện đại.

Đại diện nhà băng cho biết, trong nhiều năm qua, Sacombank luôn là một trong những ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển dịch vụ tài chính hiện đại. Việc ra mắt Cổng thông tin tài chính số "Thanh niên xanh - Hành động nhanh" lần này tiếp tục thể hiện cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ của ngân hàng. Dự án mang đến công cụ học tập miễn phí, còn khuyến khích sinh viên chủ động tiếp cận kiến thức tài chính, rèn luyện kỹ năng số và hình thành thói quen tiêu dùng an toàn, bền vững.

Thế hệ sinh viên hôm nay không chỉ là nhóm khách hàng tiềm năng trong tương lai, mà còn là lực lượng tiên phong kiến tạo xã hội số và đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. "Việc triển khai Cổng thông tin tài chính số được xem là bước đi thiết thực để trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức, kỹ năng và cảm hứng hành động, góp phần hình thành một thế hệ trẻ tự tin, hiểu biết, có trách nhiệm trong kỷ nguyên số", đại diện nói.

(Nguồn: Sacombank)