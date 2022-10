Sacombank liên tiếp nhận giải thưởng quốc tế

Sacombank nhận nhiều giải thưởng về hoạt động chuyển đổi số, mang đến giải pháp tài chính tối ưu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ... từ đầu năm đến nay.

Enterprise Asia bình chọn Sacombank là "Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á năm 2022" (Corporate Excellence 2022) và "Thương hiệu Truyền Cảm hứng năm 2022" (Inspirational Brand 2022) trong khuôn khổ giải thưởng Asia Pacific Enterprise Award (APEA). Giải tổ chức thường niên trên 14 quốc gia và thị trường trong khu vực châu Á nhằm vinh danh những doanh nghiệp và nhà lãnh đạo có thành tích nổi bật trong việc xây dựng doanh nghiệp thành công song song với tạo ra giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Asian Banking & Finance (ABF) bình chọn Sacombank là "Ngân hàng có công nghệ và vận hành tốt nhất Việt Nam năm 2022" và "Ngân hàng có sáng kiến chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam dành cho doanh nghiệp năm 2022". Nhà băng đẩy mạnh chuyển đổi số trong những năm gần đây, triển khai nhiều công nghệ hiện đại, đạt chuẩn quốc tế nhằm hỗ trợ công tác quản trị - điều hành hoạt động của toàn hệ thống, phát triển sản phẩm, dịch vụ tiện ích, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng.

Asiamoney đánh giá cao nỗ lực của Sacombank thông qua giải thưởng "Ngân hàng tốt nhất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam năm 2022". Đơn vị không ngừng tiên phong cải tiến sản phẩm và công nghệ, mang đến nhiều giải pháp tối ưu đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp vừa và nhỏ về tài chính, giao dịch, quản lý dòng tiền..., đóng góp vào sự phát triển của ngành tài chính khu vực châu Á. Đồng thời, Alpha Southeast Asia cũng vinh danh nhà băng ở hạng mục "Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân tốt nhất tại Việt Nam năm 2022". Giải thưởng này trao cho đơn vị đáp ứng các tiêu chí về thị phần, khối lượng giao dịch, đa dạng sản phẩm, mạng lưới, khả năng thanh khoản, giải pháp phòng ngừa rủi ro, chính sách giá cạnh tranh và đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp.

Còn ở trong nước, Sacombank được vinh danh là "Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2022" do Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM bình chọn và "Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2022" - Top 10 thương hiệu xuất sắc do Tạp chí Kinh tế Việt Nam bình chọn. Các tiêu chí chấm giải dựa trên quy mô, thương hiệu, chất lượng sản phẩm dịch vụ, ứng dụng chuyển đổi số, năng lực lãnh đạo, nguồn nhân lực, trách nhiệm doanh nghiệp và cam kết bảo vệ môi trường. Hiệp hội Golf Việt Nam, Tạp chí Việt Nam Golf & Leisure, Tổng cục Du lịch và Tổng cục Thể dục Thể thao cũng chọn Sacombank là "Best Bank for Golfer 2022" nhờ đáp ứng các tiêu chí về chính sách ưu đãi linh hoạt, các chương trình liên kết, giảm giá chơi golf và quyền lợi khi golfer thanh toán các dịch vụ...

Năm nay nhà băng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, an toàn với mục tiêu trọng tâm là tái cơ cấu hiệu quả và tạo đột phá trong hoạt động ngân hàng số. Theo đó, Sacombank đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, triển khai các mô hình kinh doanh mới cùng hệ thống sản phẩm dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao nhằm tăng cường trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng. Đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu suất nguồn nhân lực, tối ưu hiệu quả nguồn vốn, tăng cường quản trị rủi ro.

Minh Huy