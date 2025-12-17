Sacombank không còn cổ đông lớn

Sacombank không còn cổ đông sở hữu trên 5% khi quỹ đầu tư PYN Elite Fund (Phần Lan) vừa bán bớt cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu xuống 4,86%.

Trong thông báo gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM mới đây, PYN Elite Fund cho biết đã bán 4 triệu cổ phiếu Sacombank (mã chứng khoán: STB) trong tuần trước, qua đó giảm sở hữu còn 91,6 triệu cổ phiếu.

Tính chung hai tháng qua, quỹ bán tổng cộng khoảng 15 triệu cổ phiếu trong bối cảnh thị giá trên đà giảm mạnh. Từ vùng đỉnh 61.000 đồng được thiết lập vào giữa tháng 10, STB đóng cửa phiên hôm nay quanh 47.000 đồng.

PYN Elite Fund từng cho biết hiệu suất đầu tư tháng 11 âm 5,8% chủ yếu bởi đà giảm giá của STB. Mã này có thời điểm chiếm khoảng 20% danh mục đầu tư của quỹ, nhưng đến cuối tháng trước chỉ còn 17%.

Dù liên tiếp bán vốn và không còn tư cách cổ đông lớn, PYN Elite Fund vẫn là nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu lớn nhất tại Sacombank với 4,68%. Ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT ngân hàng - xếp thứ hai khi trực tiếp sở hữu 3,32% vốn, tương đương 62,5 triệu cổ phiếu (theo cập nhật gần nhất vào tháng 10).

Trong báo cáo phát hành đầu tháng này, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán SSI cho biết sau nhịp điều chỉnh hai chữ số, cổ phiếu STB hiện giao dịch với P/B dự phóng năm sau là 1,28 lần, cao hơn mức bình quân 5 năm (1,25 lần). Nhóm này khuyến nghị "trung lập" đối với cổ phiếu Sacombank do nhận định chất lượng tài sản của ngân hàng suy giảm và áp lực trích lập dự phòng có thể kéo dài sang năm sau.

Dù vậy, giá mục tiêu một năm tới được SSI dự phóng là 58.200 đồng, tức còn dư địa tăng so với hiện tại. Con số này chênh lệch không nhiều so với mức 57.000 đồng được Công ty Chứng khoán ACB đưa ra trong báo cáo cập nhật vào cuối tháng 11.

9 tháng đầu năm, Sacombank lãi trước thuế 10.988 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. SSI kỳ vọng năm nay ngân hàng này lãi trước thuế 12.899 tỷ đồng, còn Chứng khoán ACB dự báo đạt 13.627 tỷ đồng.

Phương Đông