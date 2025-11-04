Sacombank hoàn tiền, miễn phí trả góp chi tiêu thẻ Visa ở nước ngoài

Sacombank triển khai chuỗi ưu đãi cho chủ thẻ Visa chi tiêu ở nước ngoài, gồm hoàn tiền đến 10%, miễn phí trả góp 0% tại Hàn Quốc và nhiều đặc quyền dành cho khách hàng mới.

Theo đại diện nhà băng, chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch, học tập, công tác và mua sắm quốc tế ngày càng tăng. Chuỗi ưu đãi dành cho chủ thẻ tín dụng và thẻ thanh toán Sacombank Visa, áp dụng cho các giao dịch ở nước ngoài, với tổng ngân sách chương trình đến 4,8 tỷ đồng.

Từ nay đến hết 31/12, 800 chủ thẻ tín dụng Sacombank Visa có tổng chi tiêu ở nước ngoài cao nhất mỗi tháng (từ 5 triệu đồng trở lên) được hoàn 10% giá trị giao dịch, tối đa 1 triệu đồng. Với thẻ thanh toán Sacombank Visa, 800 khách hàng có doanh số chi tiêu cao nhất hàng tháng (từ 3 triệu đồng trở lên) được hoàn 10% tối đa 500.000 đồng mỗi tháng. Chương trình áp dụng cho khách hàng mới mở thẻ hoặc chủ thẻ chưa phát sinh giao dịch trong 6 tháng gần nhất.

Bên cạnh đó, nhà băng áp dụng chính sách trả góp 0% phí chuyển đổi cho chủ thẻ tín dụng Visa, khi mua sắm tại các cửa hàng ở Hàn Quốc có hỗ trợ dịch vụ trả góp trực tiếp tại thiết bị chấp nhận thẻ. Khách hàng có thể đăng ký trả góp với số tiền từ 2 triệu đồng, kỳ hạn 3 hoặc 6 tháng, không tốn thêm phí. Chính sách này nhằm giúp khách hàng dễ dàng chi tiêu, chủ động quản lý tài chính, đồng thời tận hưởng trải nghiệm mua sắm linh hoạt, không áp lực chi phí khi mua sắm quốc tế.

Song song với các ưu đãi chi tiêu, ngân hàng mở rộng hệ sinh thái sản phẩm thẻ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Nổi bật là thẻ Sacombank Vietnam Airlines Visa, với đặc quyền tích dặm Bông Sen Vàng, phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 0,5% và bảo hiểm du lịch toàn cầu đến 11,6 tỷ đồng. Ngoài ra, thẻ Sacombank Visa Platinum O2 được sản xuất từ nhựa tái chế rác thải đại dương, tích hợp tính năng hiển thị lượng CO2 phát sinh trên mỗi giao dịch, khuyến khích người dùng chi tiêu bền vững và thân thiện môi trường.

Theo đại diện ngân hàng, với chính sách hoàn tiền, miễn phí trả góp và các sản phẩm thẻ đa dạng, Sacombank thể hiện cam kết đồng hành cùng khách hàng, mang đến trải nghiệm tài chính linh hoạt, an toàn và hiện đại, đồng thời góp phần xây dựng lối sống tiêu dùng có trách nhiệm và bền vững hơn.

