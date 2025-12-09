Sacombank hỗ trợ thúc đẩy giao thông xanh tại TP HCM

Sacombank tham gia Ngày hội Công nghệ số Thủ Đức, giới thiệu dòng thẻ chuyên biệt Metro Pass, tặng vé đi metro, thúc đẩy giao thông xanh và thanh toán số tại TP HCM.

Sự kiện Ngày hội Công nghệ số Thủ Đức - Thu Duc Digital Day 2025 diễn ra tại Ga Metro Thủ Đức, trong hai ngày 6-7/12, quy tụ nhiều giải pháp chuyển đổi số nhằm thúc đẩy lộ trình đô thị thông minh của thành phố. Đây là lần đầu một sự kiện công nghệ được tổ chức ngay trong ga metro, tạo không gian trải nghiệm mới mẻ cho người dân.

Gian hàng của Sacombank tại Ngày hội Công nghệ số Thủ Đức. Ảnh: Sacombank

Tại sự kiện, Sacombank triển khai các hoạt động gắn với giao thông thông minh và giới thiệu hai dòng thẻ chuyên biệt Metro Pass và MultiPass. Đặc biệt, ngân hàng tặng vé đi metro tới hết năm 2025, nhằm khuyến khích người dân trải nghiệm tàu điện và lan tỏa thói quen di chuyển xanh.

Trong hơn hai năm qua, Sacombank đã hợp tác với Công ty Đường sắt Đô thị số 1 triển khai hệ thống thanh toán vé tự động theo công nghệ Open-loop trên tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Giải pháp cho phép hành khách thanh toán linh hoạt qua nhiều phương thức, nâng cao trải nghiệm khi sử dụng giao thông công cộng.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại gian hàng của Sacombank. Ảnh: Sacombank

Thông qua hoạt động đồng hành tại sự kiện, ngân hàng kỳ vọng góp phần lan tỏa thói quen sử dụng giao thông công cộng, thanh toán không dùng tiền mặt, hướng tới xây dựng lối sống xanh, bền vững và đô thi văn minh, hiện đại.

Minh Ngọc