Sacombank đẩy mạnh chuyển đổi số

Ngân hàng chú trọng xây dựng hạ tầng công nghệ, giải pháp số hóa toàn diện, sản phẩm - dịch vụ số, con người và tư duy số.

Sacombank vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức trực tiếp và bỏ phiếu điện tử. Đại hội đã thông qua nhiều vấn đề quan trọng như báo cáo kết quả hoạt động, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch kinh doanh cũng như các mục tiêu, định hướng và chiến lược quản trị, điều hành năm 2023.

Tại sự kiện, ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết, định hướng chiến lược trong năm 2023 của Sacombank là tăng tốc chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái kinh doanh. Ngân hàng đồng thời gia tăng quy mô và hiệu quả hoạt động của các đơn vị trên toàn hệ thống.

Ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank phát biểu tại đại hội cổ đông ngày 25/4. Ảnh: Sacombank

Bên cạnh dó, nhà băng sẽ tập trung giảm tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 2%, hoàn thành đề án tái cơ cấu sau sáp nhập, thực hiện các thủ tục để chia cổ tức cho cổ đông dựa trên nguồn lợi nhuận giữ lại nhằm gia tăng năng lực tài chính, đưa Sacombank trở lại vị thế là ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam.

Tăng tốc chuyển đổi số

Theo đại diện Sacombank, chiến lược chuyển đổi số là yếu tố quan trọng đóng góp vào thành quả của ngân hàng. Hoạt động này tập trung vào 4 yếu tố là hạ tầng công nghệ, giải pháp số hóa toàn diện, sản phẩm - dịch vụ số, con người và tư duy số.

Sacombank đưa vào hoạt động trung tâm chuyển đổi số từ năm 2021 và triển khai nhiều dự án, số hóa trọng điểm. Tính riêng trong năm 2022, hàng loạt dự án công nghệ được Sacombank khởi động và ra mắt trên thị trường như dự án ngân hàng hợp kênh (omnichanel), ứng dụng trí tuệ nhân tạo kết hợp hệ thống trợ lý thông minh (sari) trong tư vấn khách hàng, triển khai hệ thống máy chủ IBM LinuxOne, ra mắt thẻ tích hợp một chip... đồng thời nâng cấp hệ thống bảo mật nhằm mang đến trải nghiệm tối đa và an toàn cho khách hàng.

Sacombank hiện có 15 triệu khách hàng, trong đó 50% là người dùng số. Lượng giao dịch trên kênh số của Sacombank tăng trưởng gấp 5 lần trong giai đoạn 2018-2022, tăng trưởng bình quân 43%. Riêng năm 2022, 97% giao dịch tại Sacombank là các giao dịch số thông qua các kênh như Internet Banking, Mobie Banking và ứng dụng quản lý tài chính Sacombank Pay.

Những con số tích cực

Theo báo cáo, Sacombank hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh. Cụ thể, tổng tài sản cảu ngân hàng đạt 591.908 tỷ đồng, tăng 13,6%, trong đó, tài sản có sinh lời tăng 16%.

Tổng thu nhập thuần đạt 26.141 tỷ đồng, tăng 47,7% so với năm trước. Trong đó, thu dịch vụ thuần đạt 5.194 tỷ đồng, tăng 19,6%. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.339 tỷ đồng, tăng 44,1% so với năm trước, đạt 120% kế hoạch.

Tổng huy động đạt 519.312 tỷ đồng, tăng 11,8%, trong đó, 92,6% là huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư. Dư nợ tín dụng đạt 438.752 tỷ đồng, tăng trưởng 13% theo đúng hạn mức được ngân hàng Nhà nước phân bổ. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,93%, giảm 0,55% so với đầu năm. Các chỉ số an toàn hoạt động đều tuân thủ quy định tại mọi thời điểm và ngày càng cải thiện theo hướng an toàn.

Các cổ đông tham gia biểu quyết trong đại hội ngày 25/4. Ảnh: Sacombank

Đại diện Sacombank cho biết, năm 2022 cũng đánh dấu năm thứ 6 ngân hàng thực hiện đề án tái cơ cấu. Nhà băng cũng đã xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng trong năm lên đến 15.886 tỷ đồng, nâng tổng doanh số thu hồi lũy kế kể từ khi triển khai đề án lên gần 92.000 tỷ đồng, trong đó thuộc đề án hơn 74.000 tỷ. Nợ xấu và tài sản tồn đọng thuộc đề án giảm gần 73%, giảm tỷ trọng trong tổng tài sản khoảng 28% (năm 2016) xuống còn hơn 4%. Sacombank đã hoàn tất xử lý toàn bộ 21.576 tỷ đồng lãi dự thu thuộc đề án.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s vừa điều chỉnh triển vọng xếp hạng tín nhiệm của Sacombank từ "ổn định" thành "tích cực". Cũng theo đó, chất lượng tài sản (asset risk) của Sacombank được nâng một bậc từ caa1 lên b3.

Kết thúc quý I/2023, lợi nhuận trước dự phòng đề án của Sacombank đạt hơn 3.400 tỷ đồng, sau khi trích lập dự phòng rủi ro và phân bổ chi phí theo đề án, lợi nhuận trước thuế đạt 2.383 tỷ đồng, tăng 49,9% so cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản 596.694 tỷ đồng, tăng 0,8% so với đầu năm. Tổng huy động 529.500 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng 448.531 tỷ đồng, tăng 2,2% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,11%, kiểm soát dưới 2%.

An Hy