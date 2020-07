Sacombank đạt hơn 1.400 tỷ lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2020

Sacombank công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II, ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 1.428 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo, thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng gần 31% so với cùng kỳ, đạt 2.637 tỷ đồng. Lãi từ kinh doanh ngoại hối cũng có kết quả khả quan, đạt 165 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng thu nhập hoạt động quý II của ngân hàng đạt hơn 3.560 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động giảm mạnh gần 14% xuống còn 1.973 tỷ đồng. Nhà băng đã trích 1.147 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro, tăng hơn 86% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế quý II đạt 441 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 1.428 tỷ đồng, hoàn thành gần 56% kế hoạch năm.

Tòa nhà Hội sở Sacombank tại TP HCM.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Sacombank là 481.898 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng gần 5% lên 310.695 tỷ đồng, tiền gửi của khách tăng hơn 6% được 426.236 tỷ đồng.

Nợ xấu nội bảng tại ngày 30/6 là 6.682 tỷ đồng, tăng gần 950 tỷ so với đầu năm (tức tăng gần 17%). Trong đó, nợ nhóm ba tăng mạnh 185% lên 851 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng tăng từ 1,94% lên 2,15%. Cũng theo báo cáo, nhà băng có 18.638 nhân viên (bao gồm các công ty con), giảm mạnh so với con số 19.237 người hồi đầu năm.

Thanh Di