Sacombank dẫn đầu doanh số chi tiêu thẻ JCB

Sacombank nhận 4 giải thưởng từ tổ chức thẻ quốc tế Nhật Bản JCB, trong đó có giải Ngân hàng dẫn đầu doanh số chi tiêu thẻ.

Cụ thể tại hội nghị thường niên JCB 2020, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) nhận 4 giải thưởng, gồm giải Ngân hàng dẫn đầu doanh số chi tiêu thẻ (Leading Licensee in Total Retail Spending Volume), Ngân hàng dẫn đầu số lượng thẻ tín dụng phát hành mới (Leading Licensee in New Credit Card Acquisition), Ngân hàng dẫn đầu số lượng thẻ tín dụng đang lưu hành (Leading Licensee in Credit Cardmember Case) và Ngân hàng dẫn đầu tăng trưởng doanh số chấp nhận thanh toán qua thẻ (Leading Licensee in Merchant Sales Growth).

Đại diện JCB trao kỷ niệm chương giải thưởng cho đại diện Sacombank. Ảnh: Sacombank.

Sacombank là ngân hàng duy nhất nhận đến 4 giải thưởng danh giá này trong năm 2020. Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp nhà băng này được vinh danh và trao tặng các giải thưởng lớn về thẻ JCB. Điều này thể hiện vị thế ngày càng vững chắc của ngân hàng này trong việc tiên phong khai thác cũng như dẫn đầu phát hành thẻ tại thị trường Việt Nam. Hiện tốc độ tăng trưởng doanh số chấp nhận thanh toán qua thẻ JCB của Sacombank đạt 163% so với cùng kỳ năm 2019.

Trước đó, nhà băng này là ngân hàng đầu tiên trên thế giới hội đủ điều kiện ký kết hợp tác triển khai phương thức thanh toán bằng mã QR với JCB.

Để đạt các thành tựu trên, ngân hàng này đã triển khai liên tục chương trình khuyến mãi nhằm mang đến nhiều ưu đãi cho khách hàng, thúc đẩy phát hành số lượng và chi tiêu qua thẻ như "Cùng JCB săn deal xịn - Vi vu Nhật Bản", "Mua ngay - Chờ chi với thẻ Sacombank JCB" tổng giá trị giải thưởng 1,4 tỷ đồng, "Mở thẻ có quà với JCB" với tổng giá trị giải thưởng hơn 1,3 tỷ đồng...

Vũ Khánh