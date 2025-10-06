Sacombank cung cấp loạt giải pháp chủ động nắm bắt tỷ giá

Sacombank triển khai dịch vụ chốt tỷ giá kỳ hạn cho nhu cầu dài hạn và tính năng mua ngoại tệ trên Sacombank Pay cho nhu cầu ngắn hạn, giúp chủ động chi tiêu trước biến động thị trường.

Đại diện nhà băng cho biết, từ đầu năm, tỷ giá của nhiều ngoại tệ chủ chốt như USD, EUR, CAD, AUD tại các ngân hàng thương mại đều có xu hướng tăng so với đồng Việt Nam. Với các gia đình phải chi trả học phí du học, hoặc những cá nhân chuẩn bị công tác, du lịch ở nước ngoài, sự biến động này có thể khiến chi phí phát sinh ngoài dự tính. Để giảm rủi ro, một trong những cách hiệu quả là chủ động lựa chọn giải pháp tài chính phù hợp để chốt tỷ giá khi cần thiết.

Đối với các khoản chi phí lớn, đặc biệt là học phí hoặc trợ cấp cho người thân, dịch vụ chuyển ngoại tệ kỳ hạn của Sacombank được xem là giải pháp nổi bật. Cơ chế này cho phép khách hàng chốt trước tỷ giá tại thời điểm giao dịch, nhưng chưa cần thanh toán toàn bộ ngay, chỉ đến kỳ hạn mới thực hiện giao dịch. Điều này giúp phụ huynh có thể "khóa" chi phí học tập ngay khi thấy mức tỷ giá phù hợp, không lo biến động sau này. Sản phẩm được đơn vị ví như "bảo hiểm tỷ giá", giúp người dùng cố định ngân sách và lên kế hoạch tài chính dài hạn.

Giải pháp của nhà băng giúp khách hàng chủ động nắm bắt tỷ giá. Ảnh: Sacombank

Đại diện nhà băng đưa dẫn chứng, chẳng hạn, gia đình cần chuẩn bị 30.000 USD cho học phí vào cuối năm. Thay vì theo dõi tỷ giá từng ngày, họ có thể chốt ngay từ bây giờ để giữ nguyên số tiền quy đổi sang VND. Với hạn mức đến 100.000 USD mỗi giao dịch, tỷ giá cạnh tranh và khả năng cung ứng đa dạng ngoại tệ, kể cả các loại ít phổ biến như franc Thụy Sĩ hay krona Thụy Điển, dịch vụ này mang đến sự yên tâm cho khách hàng khi chuyển những khoản tiền giá trị lớn.

Bên cạnh đó, ngân hàng còn cung cấp giải pháp mua ngoại tệ nhanh chóng qua ứng dụng Sacombank Pay. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho những nhu cầu ngắn hạn hoặc phát sinh đột xuất như du lịch, công tác, thăm viếng... Khách hàng có thể mua ngoại tệ với hạn mức tối đa 5.000 USD mỗi lần, chốt tỷ giá trực tiếp trên điện thoại và nhận tiền mặt tại bất kỳ điểm giao dịch Sacombank nào. Nhờ đó, các kế hoạch di chuyển gấp gáp cũng được xử lý thuận tiện mà không mất nhiều thời gian chuẩn bị.

Ngoài việc là công cụ thanh toán thường ngày như chuyển khoản, thanh toán QR hay hóa đơn Sacombank Pay còn mang lại sự chủ động cho khách hàng trong giao dịch ngoại tệ. Ứng dụng là sự kết hợp giữa tiện ích ngân hàng số và nhu cầu tài chính hiện đại.

Đại diện nhà băng nhận định, nền tảng công nghệ quốc tế là yếu tố bảo chứng cho các tiện ích của đơn vị. Sacombank đã hoàn tất việc chuyển đổi toàn diện hệ thống SWIFT sang chuẩn ISO 20022 (điện MX), sớm hơn so với mốc tháng 11 do SWIFT đề ra. Chuẩn mới giúp truyền tải dữ liệu chi tiết hơn, tự động hóa cao hơn và giảm thiểu sai sót trong xử lý giao dịch. Với khách hàng, điều này đồng nghĩa việc giao dịch ngoại tệ diễn ra nhanh hơn, minh bạch và giảm thiểu nguy cơ bị từ chối do thiếu thông tin hoặc sai định dạng.

Từ việc mua vài nghìn USD để đi du lịch trên Sacombank Pay, cho đến chuyển hàng chục nghìn USD để thanh toán học phí du học, mọi giao dịch đều được bảo đảm nhờ nền tảng công nghệ hiện đại. Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu luôn biến động, việc chủ động nắm bắt tỷ giá trở nên ngày càng quan trọng.

"Với dịch vụ chốt giá kỳ hạn và tính năng mua ngoại tệ trực tuyến, chúng tôi mang đến giải pháp toàn diện: ổn định cho nhu cầu dài hạn và linh hoạt cho những tình huống ngắn hạn, giúp khách hàng luôn duy trì kế hoạch tài chính chủ động và an toàn", đại diện nói.

Hoàng Đan