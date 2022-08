Sách về quy tắc trong ngành công nghiệp âm nhạc

Sách của tác giả Donald S. Passman chỉ ra những chiến lược cùng quy tắc ngầm trong ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ.

Ấn bản thứ 10 của cuốn All you need to know about the music business (Tất cả những gì bạn cần biết về ngành công nghiệp âm nhạc) được Alpha Books ra mắt bạn đọc Việt cuối tháng 7 với tên Giải mã ngành công nghiệp âm nhạc.

Sách gồm sáu phần: Phần một liên quan cách thành lập đội ngũ để dẫn dắt sự nghiệp nghệ sĩ, bao gồm quản lý cá nhân, quản lý kinh doanh, đại diện và luật sư; Phần hai xem xét các hợp đồng thu âm, bao gồm các khái niệm về phí bản quyển, những khoản tạm ứng và các vấn đề cần thỏa thuận khác; Phần ba nói về nhạc sĩ và nhà phát hành; Phần bốn nói các vấn đề khi thành lập nhóm; Phần năm liên quan những buổi hòa nhạc và các chuyến lưu diễn; Phần sáu nói về âm nhạc trong điện ảnh.

Sách dày 490 trang, khổ rộng 16x24 cm, do Lê Thu Thủy dịch, Alpha Books kết hợp Nhà xuất bản Lao động ấn hành.

Luật sư Passman đưa ra lời khuyên với từng trường hợp cụ thể như tuyển chọn đội ngũ cố vấn cho nghệ sĩ; soạn hợp đồng thu âm, lưu ý các thỏa thuận giữa nhạc sĩ, đồng phát hành và quản lý; đăng ký và bảo vệ tên nhóm nhạc; chuẩn bị hàng hóa bán lẻ, bán trực tiếp trong chuyến lưu diễn; thỏa thuận với người soạn nhạc...

Dựa trên nghiên cứu lâu năm, tác giả cung cấp các con số tham chiếu trong ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ, ví dụ người quản lý nghệ sĩ thường nhận 15-20% thu nhập của nghệ sĩ mới, phí sáng tác bài hát trong phim thường vào khoảng 25.000-50.000 USD, nếu có một video âm nhạc, hãng thu âm và hãng phim thường chia chi phí 50/50...

Ấn bản mới nhật cập nhật những thông tin về ngành công nghiệp âm nhạc trong thời đại 4.0. Tác giả viết: "Đối với khai thác nghe nhìn (ngày nay chủ yếu là các video trực tuyến), các nhà sản xuất thường nhận một nửa giá sản phẩm. Lý thuyết là bản thu âm gốc chỉ là một nửa sản phẩm (phần video là một nửa còn lại). Ví dụ, nếu nhà sản xuất có phí bản quyền 3% và YouTube phát trực tiếp video, nhà sản xuất sẽ nhận được 1,5% doanh thu".

Giải mã ngành công nghiệp âm nhạc là cẩm nang dành cho nghệ sĩ, giúp họ tìm được các cộng sự hiệu quả nhất - tạo ra doanh thu, lợi nhuận lớn với chi phí thấp. Đối với nhà quản lý, hãng thu âm, nhà sản xuất, đơn vị phát hành... sách giúp họ hiểu nhiều vấn đề để đưa ra quyết định, đem lại lợi ích cho các bên liên quan.

Tác giả Donald S. Passman tốt nghiệp Đại học Texas và trường Luật Harvard. Ông hành nghề luật, chuyên về âm nhạc hơn 40 năm và có nhiều năm giảng dạy về ngành công nghiệp âm nhạc tại các trường danh tiếng của Mỹ. Passman từng được bình chọn vào top 500 luật gia ở Mỹ, top 100 luật sư trong ngành giải trí...

Hà Chi