Sách về hai gia tộc giàu có ở Thượng Hải

Cuốn "Những ông trùm tư bản cuối cùng của Thượng Hải" tái hiện thăng trầm của hai gia tộc Sassoon và Kadoorie.

Sách do nhà báo Jonathan Kaufman (Mỹ) viết, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm phát hành ở Việt Nam qua bản dịch của Phương Anh. Tác phẩm đề cập lại những biến động lịch sử, phương thức kinh doanh độc đáo, đóng góp nổi bật của hai gia tộc Do Thái cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc và Thượng Hải.

Tính tới những năm 1930, gia tộc Sassoon đã kinh doanh ở nước này một thế kỷ và chỉ nhà Kadoorie mới đủ sức ganh đua với họ về sự giàu có. Họ giàu lên từ Cuộc chiến Nha phiến, đứng vững trước sự chiếm đóng của quân Nhật. Cùng nhau, họ làm bùng nổ kinh tế và mở cửa Trung Quốc với thế giới.

Bìa sách "Những ông trùm tư bản cuối cùng của Thượng Hải". Ảnh: Tân Việt

Có mặt ở Thượng Hải từ cuối những năm 1920, hai gia tộc có công đặt nền móng cho dáng vẻ hiện đại của thành phố ngày nay. Tuy nhiên, họ dần suy yếu, một phần do quan điểm chính trị của các thành viên không phù hợp biến động thời đại. Họ mù mờ trước tình trạng chính trị rối ren trước mắt. Họ được coi là những ông trùm tư bản cuối cùng ở Thượng Hải, mất trắng và rời đi khi cách mạng của Đảng cộng sản Trung Quốc giành thắng lợi năm 1949.

Tác giả Jonathan Kaufman am hiểu từng thời kỳ biến động trong lịch sử của Trung Quốc. Cuốn sách được đánh giá là một nghiên cứu kỹ lưỡng quá khứ, qua đó còn hé mở những bước ngoặt khó lường trong lịch sử hiện đại nước này.

Jonathan Kaufman sinh năm 1956 tại New York. Ông là phóng viên từng theo dõi và viết các phóng sự chuyên sâu về Trung Quốc trong 30 năm cho các tờ The Boston Globe, The Wall Street Journal, Bloomberg News... Ông từng giành giải Pulitzer năm 1985 và hiện là giáo sư, hiệu trưởng trường Báo chí thuộc Đại học Northeastern, Boston.

Long Nhi