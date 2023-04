Sách về cuộc đời Vua Charles III

Cuốn "Prince Charles" của tác giả Sally Bedell Smith viết về những tham vọng, nỗi bất an và niềm tin trong cuộc đời Vua Charles III.

Vào năm 1965, tại ngôi trường Gordonstoun, cậu bé Charles 13 tuổi được giao một vai trong vở kịch nổi tiếng Macbeth (William Shakespeare). Háo hức khi cha mẹ đến xem, cậu cố gắng nhập tâm vào nhân vật và sau đó có màn trình diễn được báo giới đánh giá cao. Tuy vậy, dưới hàng ghế khán giả, cha cậu không hề tán dương. Sự việc trên đã đánh vào tâm lý của cậu bé mới lớn và ảnh hưởng đến con người của Charles sau này.

Chi tiết trên nằm trong vô số sự kiện công chúng ít biết đến về đời tư của Thái tử Charles, được Smith thuật lại trong Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life, ra mắt năm 2017. Cuốn tiểu sử là kết quả bốn năm nghiên cứu và hàng trăm cuộc phỏng vấn của nhà tiểu sử kiêm nhà báo người Anh. Từ những bê bối ngoại tình, cuộc hôn nhân không êm đẹp với Công nương Diana cho đến hành trình chuẩn bị để lên ngôi trong tương lai, tất cả được Smith khắc họa trong hơn 600 trang sách do Random House xuất bản.

Smith đưa độc giả đi qua các giai đoạn khác nhau của cuộc đời Thái tử Charles và nhìn nhận ông dưới ba khía cạnh: một người đàn ông, một kẻ dị biệt và một người kế vị ngai vàng.

Sách cho thấy hình ảnh một thái tử khao khát tình yêu nhưng lại cô đơn và dễ tổn thương. Trên hành trình trưởng thành, Charles không nhận được nhiều tình thương của cha mẹ (Nữ hoàng Elizabeth II và Vương tế Philip). Suốt thời thơ ấu, ông chỉ cảm nhận được sự ấm áp và che chở của bà ngoại cùng Bá tước Mountbatten. Sự ghẻ lạnh của Vương tế Philip, những lời chỉ trích đến từ cánh báo chí dẫn đến cuộc hôn nhân không êm thấm với người vợ đầu - Diana Spencer. Bước ngoặt cuộc đời Charles xảy đến sau vụ tai nạn xe hơi khiến Công nương Diana thiệt mạng. Ông chọn thể hiện bản thân trước công chúng nhiều hơn và thực hiện nhiều buổi diễn thuyết trên toàn thế giới, sau khi tổ chức đám cưới cùng Camilla Shand - người ông dành trọn tình cảm. Sự cởi mở của Charles phần nào làm giảm ác cảm của công chúng đối với ông.

Smith cho rằng Charles là một kẻ dị biệt bởi ông không có tính cách giống cha mẹ hoặc ông bà. Khi còn trẻ, Charles không tạo ra bất kỳ bê bối nào và luôn nói không với rượu, ma túy. Ông dành cả đời mình để đi tìm sự công nhận. Nhiều năm trước khi Nữ hoàng Elizabeth II băng hà, dù đã được giao một số nhiệm vụ mà mẹ ông vẫn hay đảm nhận như xuất hiện trước công chúng, Charles buộc phải tiếp tục đứng bên lề và chờ đợi bởi Nữ hoàng vẫn chưa có kế hoạch thoái vị.

Trong thời gian đó, ông dốc sức theo đuổi đam mê về hội họa, kiến trúc, nông nghiệp và quản lý môi trường, đồng thời tận hưởng cuộc sống hôn nhân với Camilla cùng hai con trai - William và Harry. "Như Smith viết trong cuốn sách, ảnh hưởng của Camilla đến Charles vô cùng lớn. Mặc dù đây là quyển tiểu sử về ông, hầu như mọi câu chuyện đều liên quan đến Camilla", tờ Chicago Tribune bình luận.

Smith đưa ra đánh giá Charles có nhiều điểm khác biệt Nữ hoàng Elizabeth khi xét ở khía cạnh người trị vì vương quốc. Trong khi Nữ hoàng luôn giữ thái độ trung lập và xem xét ý kiến của những người thân cận trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Charles lại thẳng thắn nói ra quan điểm mà không sợ làm phật lòng ai.

Smith khắc họa chân dung của một vị vua tương lai bằng cách phỏng vấn vô số nhân vật biết rõ về Charles và thực hiện hàng loạt nghiên cứu chuyên sâu trong nội bộ hoàng gia. Đồng thời, bà đã sắp xếp câu chuyện thuận theo dòng thời gian để độc giả có thể dễ dàng theo dõi các lập luận. "Trong cuốn sách này, Smith đã thể hiện bức chân dung đa chiều về một người đàn ông phức tạp, nhạy cảm và có tầm nhìn phi thường. Cặn kẽ và không thừa thông tin, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu quyển sách này", trang Library Journal viết.

Trong khi đó, tạp chí Kirkus Review bình luận: "Cuốn tiểu sử là một nghiên cứu tâm lý mang đầy tính cảm thông với Thái tử Charles, người đã làm việc cật lực cả đời nhằm có được sự công nhận".

Thái tử Charles lên ngôi vua của nước Anh sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời hồi tháng 9/2022, sau 70 năm trị vì. Dự kiến lễ đăng cơ của ông sẽ được tổ chức vào ngày 6/5 tại Tu viện Westminster ở London. Vợ của Vua Charles III là bà Camilla cũng sẽ tiến hành nghi lễ lên ngôi Hoàng hậu trong sự kiện sắp tới.

Trước Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life, Smith từng cho ra mắt tiểu sử về gia đình Kennedy, gia đình Clinton và cuốn Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch khắc họa chân dung Nữ hoàng Elizabeth II, ra mắt năm 2012.

