Sách triết học về theo đuổi hạnh phúc

Sách "Đi tìm hạnh phúc - Một hành trình triết học" của tác giả Pháp - Frédéric Lenoir lý giải cách con người tìm thấy niềm vui.

Tác giả viết trên trang cá nhân: "Hạnh phúc là khoảnh khắc thoáng qua hay là trạng thái kéo dài? Chúng ta có thể sống với cảm giác hạnh phúc - đau khổ song hành không?". Để giải đáp băn khoăn, Lenoir tập hợp luận điểm về hạnh phúc của nhiều nhà triết học trong 21 chương sách.

"Đi tìm hạnh phúc - Một hành trình triết học" (tựa gốc: Du bonheur: un voyage philosophique) xuất bản lần đầu 2013. Tháng 7/2020, Phanbook phát hành bản dịch Tiếng Việt, Phạm Danh Việt chuyển ngữ. Ảnh: Phanbook.

Qua trang sách, người đọc đến khu vườn địa đàng của Aristotle và Epicurus, tìm thấy nguồn gốc hạnh phúc: được thỏa mãn những thú vui, khoái cảm. Ngoài ra, tác phẩm tập hợp ý kiến của triết gia Hy Lạp Socrates, triết gia Hà Lan Baruch Spinoza, nhà văn Đức Arthur Schopenhauer... Tác giả cho rằng hiểu cuộc sống, yêu bản thân là bước đầu tiên để có hạnh phúc. Ông phân tích tác động của đồng tiền đến cảm giác tích cực như thế nào và dùng khoa học thần kinh giải thích cách trí não chi phối cảm xúc. Theo chủ nghĩa vị lợi (Utilitarianism), cá nhân cần hy sinh lợi ích của mình vì hạnh phúc chung của số đông. Ngược lại, Trang Tử cho rằng hạnh phúc thuộc về cá nhân, không ảnh hưởng đến thế giới xung quanh.

Trên Goodreads, độc giả Jess Dollar bày tỏ yêu thích cách tác giả vẽ ra hành trình khám phá quan điểm của các nhà thông thái trên thế giới - văn hóa khác nhau nhưng chung nền tảng về hạnh phúc. Theo Kirkusreviews, sách gợi ý con người sống trong từng khoảnh khắc hạnh phúc dù nhỏ nhoi. Lenoir dựa vào liệu pháp nhận thức hành vi, dùng lý luận từ The Essays của triết gia Pháp Michel de Montaigne, phân tích cách con người tiếp nhận hạnh phúc. Tác giả gom góp quan điểm hạnh phúc từ nhiều nguồn, đúc kết cô đọng và gợi mở những câu hỏi cho người đọc ngẫm nghĩ.

Nhiều người mặc định hạnh phúc là tiền, quyền lực, tình yêu, nhưng theo đuổi mãi cũng mệt mỏi, chán nản. Khi đó, con người cần định nghĩa lại hạnh phúc, chọn đích đến phù hợp hơn. Trước khi bắt đầu hành trình, tác giả mong người đọc lắng nghe trái tim, hiểu cảm xúc bản thân. Lenoir viết: "Tôi rất khó chịu với việc sử dụng từ 'hạnh phúc' không đúng lúc, cũng như những tác phẩm dạy công thức sống có ý nghĩa".

Tác giả Frédéric Lenoir (58 tuổi). Sách của ông là cầu nối giữa nghiên cứu học thuật với kiến thức đại chúng, được in với số lượng lớn và dịch ra nhiều thứ tiếng. Ảnh: Ito Pascal.

Frédéric Lenoir sinh năm 1962 tại Madagascar. Ông là đạo diễn series tài liệu Sects, lies and ideals năm 1998, dẫn chương trình radio về văn hóa Pháp trong tám năm. Tác giả sáng tác truyện tranh như The Prophecy of Two Worlds (2003-2008), The chosen one (2008), tham gia viết nhạc kịch Renaissance năm 2013. Từ năm 1987 đến 2019, Frédéric Lenoir phát hành hơn 40 quyển sách đa dạng chủ đề như lịch sử, tiểu luận, tiểu thuyết.

Với sách triết học Les Métamorphoses de Dieu, ông nhận European Prize năm 2004. Trước đó, tác giả viết tiểu luận về triết học phương Đông - The Meeting of Buddhism and the West (Cuộc gặp gỡ của Phật giáo và phương Tây (2001). Năm 2016, Lenoir thành lập tổ chức SEVE, nâng cao sức mạnh tinh thần, lòng trắc ẩn ở trẻ em qua triết học. Một năm sau, trung tâm Ensemble pour les Animaux ra đời, nhấn mạnh mối quan hệ giữa con người và động vật, phản đối săn bắt loài hoang dã.

Quỳnh Quyên