Sách tham khảo lớp 3 chứa link 'web đen'

Sơn LaVở bài tập Tin học lớp 3 bị phát hiện chứa link dẫn tới website không lành mạnh, nhà phát hành nói là "sự cố " và khuyến cáo học sinh không truy cập.

Tối 8/4, một số phụ huynh cho biết đường link nói trên xuất hiện trong câu 3, trang 59 của Vở bài tập Tin học lớp 3, Nhà xuất bản Đại học Huế. Sách yêu cầu học sinh truy cập link, thực hiện một số thao tác như dùng nút cuộn của chuột, rồi nhận xét chức năng của nút này khi tìm kiếm video.

Tuy nhiên, dù tên link mang nội dung là video cho trẻ em, thực tế website này lại chứa nội dung không lành mạnh.

Sự việc nhanh chóng được chia sẻ. Các phụ huynh bày tỏ lo lắng nếu con cái xem được, và băn khoăn vì sao một website không phù hợp lại xuất hiện trong sách dành cho học sinh, được lưu hành trong trường.

Bài tập trong Sách Tin học lớp 3 chứa đường link không phù hợp với học sinh. Ảnh: Trường Tiểu học 8-4 Mộc Châu

Ngay trong tối 8/4, Tiểu học 8-4 Mộc Châu, một trong những trường sử dụng sách này, cho biết đã nhận được phản ánh của phụ huynh.

Trường cho biết trước đây, đường dẫn website trong sách "hoàn toàn bình thường", cung cấp video phù hợp cho thiếu nhi. Trường cho rằng có thể trang web đã bị hack, chiếm quyền quản lý hoặc đổi chủ tên miền nên nội dung thay đổi ngoài kiểm soát.

Theo nhà trường, sách được tất cả trường học trên địa bàn sử dụng ba năm qua.

Trên fanpage, trưa 9/4, Công ty Đại Trường Phát (DTP Group) - đơn vị phát hành sách - phát "thông báo khẩn", nhìn nhận đường link trong sách Tin học dẫn tới trang web không phù hợp là "sự cố kỹ thuật nghiêm trọng". Nhà phát hành đã báo cáo Cục An ninh mạng và các cơ quan chức năng để xử lý.

"Chúng tôi đang khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục, hướng tới một nền tảng truy cập an toàn và ổn định hơn trong thời gian sớm nhất", thông báo nêu.

Hiện, cả trường học và đơn vị phát hành đều khuyến cáo học sinh không truy cập link để tránh tiếp cận nội dung độc hại, khuyến nghị phụ huynh kiểm tra các nội dung trên Internet trước khi cho con em sử dụng.

Vở bài tập Tin học lớp 3 là sách của ba tác giả Nguyễn Tương Tri (chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh, do Nhà xuất bản Đại học Huế in. Đây không phải sách nằm trong danh mục sách giáo khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, mà được một số trường dùng như tài liệu tham khảo.

Thanh Hằng