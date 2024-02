Sách tái hiện hôn nhân của minh tinh Elizabeth Taylor

Nhà báo Anh Roger Lewis ra mắt "Erotic Vagrancy", tiết lộ nhiều thông tin về cuộc hôn nhân ngang trái của minh tinh Elizabeth Taylor và Richard Burton.

Theo Guardian, quyển sách Erotic Vagrancy - ra mắt cuối năm 2023 - là quá trình tìm hiểu cuộc sống của Elizabeth Taylor toàn diện và tốn nhiều công sức. Sự xa hoa và lối sống thiếu nề nếp trong hôn nhân của minh tinh là hai yếu tố giúp tác phẩm thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Bìa sách "Erotic Vagrancy". Tác phẩm dày 608 trang, do nhà xuất bản Mobius phát hành. Ảnh: Mobius

Tháng 3/1961, Elizabeth hôn mê sâu do chứng viêm phổi. Lúc bấy giờ, một số hãng thông tấn đưa tin ngôi sao phim National Velvet qua đời vì bạo bệnh, nhưng nghệ sĩ hồi phục sau đó một tuần. Năm 1962, diễn viên trở lại phim trường Cleopatra và gặp gỡ Richard Burton, bắt đầu một chuyện tình "đẹp nhưng thị phi". Khi đó, Elizabeth 32 tuổi, kém Richard sáu tuổi.

Hãng phim 20th Century Fox chi một triệu USD cho vai chính, biến người đẹp trở thành nữ diễn viên nhận cát-xê cao nhất Hollywood. Khi đó, Cleopatra là dự án có kinh phí cao nhất lịch sử Hollywood với 44 triệu USD.

Cả hai rơi vào lưới tình sau vài ngày nói chuyện tại trường quay. Lúc đó, Elizabeth lẫn Richard đều có gia đình, nhưng bất chấp bên nhau mặc kệ đàm tiếu. Sau khi ly hôn với Eddie Fisher, minh tinh quyết định kết hôn với người tình, dù Richard chưa ly hôn vợ. Chuyện tình của cả hai tốn nhiều giấy mực của báo giới, thậm chí giáo hội Vatican cũng lên án mối quan hệ đi ngược đạo đức.

Năm 1964, hai người kết hôn và bên nhau trong suốt 10 năm. Bên cạnh tình yêu mãnh liệt, hôn nhân của họ gặp nhiều mâu thuẫn, ẩu đả, và những cuộc đấu khẩu thường xuyên diễn ra. Richard Burton từng gọi vợ là "con béo", còn Elizabeth nói chồng là "tên xứ Wales say xỉn". Tài tử từng chế nhạo vợ không được học hành tử tế, không biết gì về kịch Shakespeare. Lúc đó, nghệ sĩ nói: "Tôi không hiểu gì về kịch nhưng tôi không cần phải biết. Bởi tôi là ngôi sao".

Tạo hình Elizabeth Taylor trong phim "Cleopatra" (1963). Ảnh: 20th Century Fox

Tác phẩm còn tiết lộ chi tiết gây sốc về mức độ chịu chi của vợ chồng ngôi sao. Trong chuyến tham dự Liên hoan phim Taormina (Italy) năm 1967, cả hai mang theo 156 hành lý cùng nhiều trợ lý, thợ trang điểm, nhiếp ảnh gia, vệ sĩ, y tá, tài xế, quản gia, thậm chí cả người mở hộ valy. Họ thuê 21 căn phòng sang trọng và "dắt chó cưng đến nhà hàng lớn, cho chúng ăn những món trong thực đơn". Hai người còn gia hạn phòng khách sạn cao cấp ở những thành phố họ không bao giờ ghé qua.

Cùng năm đó, Elizabeth và chồng mua du thuyền Kalizma với bảy phòng ngủ đôi, ba phòng tắm và một kho chứa súng máy cỡ nhỏ. Họ trang trí con thuyền bằng đồ nội thất của Chippendale - hãng nội thất cao cấp của Mỹ chuyên về phong cách cổ điển. Những tấm thảm phải được thay sáu tháng một lần.

Khi Richard quay phim Where Eagles Land (1968) ở Anh, cả hai thuê chiếc thuyền riêng cho những chú chó cưng tại cầu tháp London với giá 1.000 bảng một tuần để lách luật kiểm dịch động vật nhập cư.

Elizabeth Taylor (phải) và Richard Burton trong phim "Cleopatra". Ảnh: 20th Century Fox

Elizabeth cho biết hai vợ chồng có niềm đam mê lớn với những món đồ xa xỉ. Người đẹp nói mắc căn bệnh cuồng kim cương, thích trang sức cao cấp của hãng Bvlgari. Richard từng tặng vợ viên kim cương 69,42 carat, trị giá 1,1 triệu USD. Ngoài ra, họ mạnh tay chi tiền cho những tác phẩm hội họa của Claude Monet, Pablo Picasso, Pierre-Auguste Renoir và Edgar Degas.

Bên cạnh lối sống xa hoa, Elizabeth Taylor không có thói quen dọn dẹp nhà cửa nên ngôi nhà luôn dơ bẩn. Tác giả Truman Capote mô tả căn phòng của bà "đầy những con mèo rụng lông và chó không được chăm sóc, đồ dùng bừa bãi khắp nơi". Lối sinh hoạt này từng khiến Elizabeth mắc chứng sốt Malta - loại bệnh truyền nhiễm từ động vật hoặc do không ăn chín uống sôi. Tác giả còn cho rằng nguồn cơn của căn bệnh đến từ việc ngủ chung giường với thú cưng, từ đó vô tình tiếp xúc với nước dãi nhiễm bệnh.

Minh tinh còn gặp nhiều vấn đề sức khỏe khác, liên tục ảnh hưởng đến quá trình quay phim. Khi tham gia Cleopatra, sức khỏe của Elizabeth trở nên nghiêm trọng. Êkíp phải trả 150.000 USD cho Eddie Fisher để hộ tống nghệ sĩ đến trường quay, đồng thời theo dõi chế độ ăn kiêng và phí dắt chó đi dạo. Khi đó, diễn viên gần lạm dụng thuốc và rượu, trong khi Eddie đang nghiện ma túy.

Tác phẩm nhận nhiều lời khen từ độc giả. Trên Goodreads, nhà văn Stephen Fry nói: "Đây là cuốn tiểu sử hay nhất mà tôi từng đọc. Một trong những tác phẩm hay nhất về danh tiếng, khát vọng và văn hóa Hollywood nửa cuối cuối thế kỷ 20 từng được viết". Tài khoản tên Nikki cho rằng tác phẩm vừa hấp dẫn, vừa gợi sự tò mò, khiến người đọc đồng cảm với hai nhân vật.

Trailer 'Cleopatra' 1963 Trailer "Cleopatra" (1963). Video: 20th Century Fox

Elizabeth Taylor và Richard Burton ly hôn năm 1974 nhưng tái hôn năm 1975, dù cuộc hôn nhân lại tiếp tục tan vỡ một năm sau đó. Richard qua đời năm 1984, ở tuổi 58. Nghệ sĩ kết hôn thêm hai lần nữa và qua đời ở tuổi 79 vào năm 2011.

Roger Lewis, 64 tuổi, là nhà báo, nhà nghiên cứu, nhà viết tiểu sử Anh. Ông tốn khoảng 13 năm để hoàn thành quyển sách Erotic Vagrancy và xuất bản vào tháng 10/2023. Ngoài ra, ông còn là tác giả quyển The Life and Death of Peter Sellers, được HBO chuyển thể thành phim đoạt nhiều giải thưởng.

Phương Thảo (theo Page Six, Guardian)