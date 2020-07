Sách phân tích tâm lý học tình yêu

"Nghệ thuật yêu" lần đầu xuất bản năm 1957. Omega Plus phát hành ấn bản mới do Lê Phương Anh chuyển ngữ, kèm lời giới thiệu của Peter D. Kramer và phụ lục về cuộc đời Erich Fromm. Ảnh: Omega Plus