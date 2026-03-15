Sách nghiên cứu về nam tính

''Những nam tính'' của Raewyn Connell là công trình nghiên cứu kinh điển, giúp độc giả nhìn lại cách xã hội định nghĩa về giới.

Tác phẩm do Raewyn Connell thực hiện, Nguyễn Thị Minh chuyển ngữ. Sách mở ra không gian đối thoại học thuật xã hội về câu hỏi: nam tính được tạo ra thế nào, vận hành ra sao, có thể được biến đổi theo những hướng nào trong bối cảnh khủng hoảng của trật tự giới hiện nay?

Trong đời sống, nam tính thường được xem như một đặc điểm gắn với sinh học, là bản chất tự nhiên của đàn ông. Tuy nhiên, nghiên cứu giới hiện đại chỉ ra đây không phải một thực thể cố định, tồn tại sẵn mà là cấu trúc xã hội, được hình thành qua lao động, giáo dục, quân đội, thể thao, tình dục, bạo lực đến các hình thức chăm sóc và kỷ luật cơ thể.

Trên nền tảng đó, Connell đề xuất cách tiếp cận mang tính đột phá. Câu hỏi nghiên cứu không còn là ''Đàn ông là gì?'' mà chuyển thành ''Những con người cụ thể trở thành đàn ông ra sao, trong những bối cảnh xã hội nào, với những hệ quả gì?''. Cách đặt vấn đề này cho phép nhìn thấy sự tồn tại đồng thời của nhiều kiểu nam tính khác nhau, gắn với vị thế giai cấp, chủng tộc, xu hướng tính dục, điều kiện lao động và cấu trúc quyền lực cụ thể.

Sách ''Những nam tính'' do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành trong tháng 3. Ảnh: Nhà xuất bản cung cấp

Phần một - Tri thức và các vấn đề của tri thức - xây dựng nền tảng lý luận cho toàn bộ sách. Phần hai - Bốn nghiên cứu về tính năng động của nam tính - phân tích cách những người cụ thể ''trở thành đàn ông'' ở loạt bối cảnh khác nhau, như gia đình, nhà trường, nơi làm việc, không gian văn hóa đại chúng. Tác giả không đề cập ''nam tính nói chung'' mà chỉ ra sự tồn tại đồng thời của nhiều kiểu nam tính, luôn vận động, va chạm và định nghĩa lẫn nhau.

Trong phần cuối Lịch sử và chính trị, công trình mở rộng phân tích, cho thấy những hình thái nam tính hiện đại là sản phẩm của các điều kiện kinh tế - chính trị cụ thể, gắn với chủ nghĩa tư bản, nhà nước hiện đại và trật tự giới toàn cầu. Ở đây, nam tính không còn là điều riêng tư của cá nhân mà trở thành vấn đề chính trị.

Tác giả Raewyn Connell là Giáo sư danh dự tại Đại học Sydney, Australia, đặt nền móng cho ngành nghiên cứu nam tính. Những nam tính là công trình được trích dẫn nhiều nhất trong lĩnh vực này. Bà từng là giáo sư tại Đại học Macquarie (Australia), Đại học California, Santa Cruz (Mỹ), cố vấn cho các sáng kiến của UNESCO và Liên Hợp Quốc, tập trung vào việc thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng hòa bình.

Dịch giả Nguyễn Thị Minh là giảng viên khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm TP HCM. Cô tập trung hướng nghiên cứu chính là văn học so sánh, cải biên điện ảnh từ nghiên cứu giới và ký hiệu học. Cô tham gia nhiều chương trình thúc đẩy nghiên cứu giới tại Việt Nam. Dịch giả từng chuyển ngữ nhiều tác phẩm như Yêu sách của Antigone (Judith Butler), Lịch sử vú (Marilyn Yalom), Khái niệm then chốt trong nghiên cứu giới (Jane Pilcher & Imelda Whelehan), Lịch sử vợ (Marilyn Yalom).

Phương Linh