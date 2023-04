Sách mới tiết lộ nhật ký của Amy Winehouse

Tác phẩm mới nhất về Amy Winehouse có nhiều chi tiết lần đầu được công bố về cuộc đời và tính cách của sao quá cố người Anh.

Theo Guardian, cuốn Amy Winehouse: In Her Words dày 288 trang, phát hành ngày 31/8, do công ty HarperCollins xuất bản. Tác phẩm gồm nhiều ảnh và bài hát viết tay, tư liệu do cha mẹ Mitch và Janis Winehouse cung cấp.

Bìa sách "Amy Winehouse: In Her Words". Ảnh: HarperCollins

Giám đốc phát triển sáng tạo Lisa Sharkey của HarperCollins nói: "Những suy nghĩ và cảm xúc riêng tư của Amy gói gọn trong tác phẩm, từ đó dẫn dắt người đọc khám phá trái tim nghệ sĩ".

Nội dung sách nói về quá trình từ lúc Amy lớn lên ở Bắc London cho đến khi trở thành sao toàn cầu. HarperCollins cho biết tác phẩm có cái nhìn trực quan về cuộc đời, nguồn cảm hứng cho những sáng tác và khơi dậy nghị lực mạnh mẽ của nghệ sĩ.

Tiền bản quyền tác phẩm sẽ được quyên góp cho Quỹ Amy Winehouse, ước tính khoảng 70 nghìn bảng Anh (hơn hai tỷ đồng). Tổ chức được cha Mitch Winehouse thành lập năm 2011, hỗ trợ những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn bằng giải pháp cung cấp nơi cai nghiện, hướng dẫn cai nghiện và hội thảo trị liệu bằng âm nhạc.

Năm 2012, một năm sau cái chết của ca sĩ, Mitch Winehouse xuất bản hồi ký Amy, My Daughter. Sách gồm những đoạn trích từ nhật ký của Mitch và những bức ảnh lấy từ album gia đình. Doanh thu đã được chuyển đến Quỹ Amy Winehouse.

Phim tiểu sử về cuộc đời Amy - Back to Black - đang trong giai đoạn sản xuất, do Sam Taylor-Johnson đạo diễn. Trailer hiện chưa công bố, nhưng những hình ảnh hậu trường do các tay săn ảnh chụp được đầu năm nay bị nhiều khán giả chỉ trích.

Marisa Abela thủ vai Amy Winehouse trong phim "Back to Black". Ảnh: GC Images

Theo Unilad, người hâm mộ không có thiện cảm với diễn viên thủ vai Amy Winehouse - Marisa Abela - cho rằng cô không đủ sức thể hiện tính cách ca sĩ. Một người dùng Twitter bình luận: "Ước gì Lady Gaga đóng vai này". Cây viết Hannah Ewens của tờ Guardian nhận xét: "Back to Black đe dọa di sản của Amy, cố gắng khai thác những tin đồn tiêu cực". Những người hâm mộ khác lên án bộ phim khai thác giai đoạn ngôi sao vật lộn với chứng nghiện ma túy trước khi chết vì ngộ độc rượu.

Trước đó vào năm 2016, tác phẩm Amy do Asif Kapadia đạo diễn ra mắt. Bộ phim bị chỉ trích gay gắt khi chiếu cho gia đình, bạn bè Amy nhưng lại được giới phê bình tung hê nồng nhiệt khi ra mắt. Tác phẩm đoạt nhiều giải thưởng, gồm Phim tài liệu xuất sắc Oscar lần thứ 88 và BAFTA lần thứ 69.

Sách mới tiết lộ nhật ký của Amy Winehouse Trailer phim tài liệu "Amy". Video: A24

Amy Winehouse sinh năm 1983, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của nước Anh ở thể loại nhạc jazz, soul và r&b. Cô bắt đầu đi hát từ năm 2003 với album đầu tay Frank nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Tuy nhiên, ca sĩ chỉ nổi tiếng toàn cầu sau album thứ hai, Back To Black (2006).

Ngoài tài năng âm nhạc, Amy còn nổi tiếng bởi phong cách lập dị với kiểu đầu bông xù như tổ ong và chứng nghiện ngập trong suốt thời gian dài. Ca sĩ đột tử ngày 23/7/2011 vì ngộ độc rượu. Trước đó vài tháng, cô phải hủy toàn bộ tour diễn vòng quanh châu Âu vì sức khỏe không đảm bảo. Nghệ sĩ thường lên sân khấu trễ trong tình trạng say xỉn.

Quế Chi