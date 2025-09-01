Sách kể Hoàng hậu Camilla từng bị tấn công tình dục

Sách "Power and the Palace" tiết lộ khi còn là thiếu niên, Hoàng hậu Camilla từng dùng giày chống trả kẻ tấn công tình dục.

Theo trích đoạn đăng trên The Times ngày 31/8, tác giả Valentine Low cho biết trong cuộc gặp năm 2008 với cựu thủ tướng Anh Boris Johnson, bà Camilla kể lúc 16-17 tuổi khi đến ga Paddington, bà bị một người đàn ông quấy rối. Ngay lập tức, bà làm theo lời mẹ dặn, tháo giày và đánh trả, rồi tìm đến nhân viên nhà ga để nhờ hỗ trợ bắt giữ kẻ tấn công.

Trong sách, Guto Harri - cựu giám đốc truyền thông của cựu thủ tướng Anh Boris Johnson - cho biết cuộc gặp diễn ra ở dinh thự Clarence House sau khi ông Johnson đắc cử thị trưởng London. Việc bà Camilla kể chuyện riêng tư liên quan đến kế hoạch của ông Johnson về việc mở ba trung tâm hỗ trợ nạn nhân bị quấy rối tình dục. Khi đó, ông Johnson đã thành lập một cơ sở ở phía nam London và muốn xây dựng thêm ở khu vực đông, tây và bắc. Bà Camilla sau đó tham gia khai trương hai trong ba trung tâm, thể hiện sự quan tâm đến vấn đề này.

Bìa "Power and the Palace" (Quyền lực và Cung điện). Sách 471 trang, sẽ phát hành tại Anh vào ngày 11/9. Ảnh: Headline Press

Theo People, Điện Buckingham từ chối bình luận về cuốn sách, song trong nhiều năm qua, Hoàng hậu Camilla luôn xem việc hỗ trợ nạn nhân bạo lực tình dục là ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động xã hội. Bà từng viết thư động viên Gisèle Pelicot - nạn nhân của vụ án hiếp dâm gây chấn động ở Pháp. Hoàng hậu tham gia tổ chức từ thiện SafeLives, xuất hiện trong phim tài liệu Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors (2024) nhằm nâng cao nhận thức về bạo lực gia đình và tình dục, thường xuyên kêu gọi chấm dứt "văn hóa im lặng" bao che cho kẻ xấu.

Trong một bài phát biểu ở sự kiện Women of the World năm 2021, bà nói: "Những kẻ hiếp dâm không phải bẩm sinh đã như vậy, mà bị hình thành từ môi trường sống. Toàn xã hội, cả nam lẫn nữ, cần chung tay xóa bỏ những định kiến và lời ngụy biện vốn biến hành vi tấn công tình dục thành điều được xem là bình thường, biến nạn nhân thành người phải mang nỗi xấu hổ".

Vua Charles III và bà Camilla kết hôn ngày 9/4/2005, trong buổi lễ nhỏ gần lâu đài Windsor, bên ngoài khuôn viên của dinh thự hoàng gia và chỉ có 28 khách mời, trong đó có các con của Vua và Công nương Diana, cùng các con của bà Camilla và chồng cũ. Theo People, cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II khi còn sống đã ngợi ca "sự phụng sự trung thành" của bà Camilla, hy vọng con dâu được phong Hoàng hậu. Ước mơ này trở thành sự thật khi Thái tử Charles nối ngôi mẹ cuối năm 2022. Hôm 9/4, Vua Charles và Hoàng hậu Camilla kỷ niệm 20 năm ngày cưới.

Vương hậu Camilla Power-Parkers, vợ của Vua Charles III. Ảnh: Eddie Mulholland

Valentine Low là nhà văn, nhà báo, từng nắm vị trí phóng viên hoàng gia của tờ The Times năm 2008-2023. Ông lần đầu đưa tin về hoàng gia vào năm 1994 khi tháp tùng Nữ hoàng Elizabeth II trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga. Từ năm 2008, ông viết về hoàng gia Anh và thực hiện nhiều bài viết độc quyền, trong đó có loạt phóng sự cáo buộc Meghan Markle, vợ của Hoàng tử Anh Harry, bắt nạt nhân viên. Năm 2022, cuốn sách Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown - về cách thức vận hành của Hoàng gia Anh - là sách bán chạy của Sunday Times.

Theo nhà xuất bản Hachette UK, tác phẩm mới Power and the Palace đào sâu mối quan hệ giữa chế độ quân chủ và chính phủ Anh. Tác giả tái hiện dấu ấn chính trị của Nữ hoàng Victoria, ảnh hưởng của bà đối với Vua Edward VII, giai đoạn biến động dưới thời Vua George V, cách Nữ hoàng Elizabeth II góp phần hiện đại hóa và duy trì vị thế của hoàng gia trong xã hội hiện đại. Tác giả cung cấp nhiều tư liệu và thực hiện gần 100 cuộc phỏng vấn với chính trị gia, quan chức cấp cao, phụ tá hoàng gia và các chuyên gia.

Cát Tiên (theo People)