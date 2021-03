Sách giáo khoa môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 6

Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World và Tiếng Anh 6 Right on! là hai tựa sách do Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát kết hợp cùng Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP HCM biên soạn. Sách có nội dung bám sát chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, liên hệ với Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR).

Bộ sách đồng thời giúp các em phát triển bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và hoàn thiện các năng lực cốt lõi, các kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21.

Sau nhiều vòng thẩm định về chuyên môn của Hội đồng quốc gia, Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World và Tiếng Anh 6 Right on! là hai trong 8 quyển sách được thông qua là sách giáo khoa lớp 6 môn Tiếng Anh.

Bằng việc sử dụng phương thức tiếp cận PPP (Presentation - Practice - Production), cuốn sách góp phần giúp giáo viên chuẩn bị bài nhanh hơn và học sinh có thể lĩnh hội ngôn ngữ một cách tự nhiên ngay trong lớp học. Về thiết kế, sách được thiết kế một cách hệ thống với nội dung chặt chẽ, mang tính kế thừa, độ khó tăng dần theo cấp độ với các chủ đề, chủ điểm và hoạt động thú vị, phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh trung học.

Hai bộ sách giáo khoa này còn ứng dụng Tích hợp liên môn (CLIL) giúp củng cố kiến thức các môn học nền tảng (Toán, Khoa học, Địa lý...), đồng thời cung cấp cho các em kiến thức về nền văn hóa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Ngoài ra, Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World và Tiếng Anh 6 Right on! có nguồn tài liệu bổ trợ phong phú cho việc giảng dạy và học tập bao gồm sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên, giáo án gợi ý, kế hoạch dạy học gợi ý, bài kiểm tra, bài giảng trình chiếu, đĩa CD âm thanh.

Điểm nổi bật của sách giáo khoa Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World, Tiếng Anh 6 Right on!

Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World là cấp độ 6 nối tiếp trong bộ sách liên thông 12 cấp độ thuộc hệ sinh thái i-Learn.

Sách gồm các chủ đề gần gũi, quen thuộc với nhiều bài kiểm tra đánh giá các cấp theo định dạng bài thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các kỳ thi chứng chỉ quốc tế Cambridge English (KET, PET). Tựa sách còn có nguồn tài nguyên kỹ thuật số phong phú bổ trợ cho quá trình dạy và học.

Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World có nguồn tài nguyên kỹ thuật số phong phú bổ trợ quá trình dạy và học.

Tiếng Anh 6 Right on! rèn luyện cho học sinh kỹ năng học tập và làm việc qua dự án. Phương pháp này giúp các em phát triển kiến thức nền tảng và các kỹ năng liên quan thông qua những nhiệm vụ mang tính mở, khuyến khích học sinh tìm tòi, hiện thực hoá kiến thức đã học và áp dụng vào tình huống thực tế.

Tiếng Anh 6 Right on! rèn cho học sinh kỹ năng thuyết trình và nói trước đám đông.

Sách ứng dụng công nghệ thông tin bằng hình thức giảng dạy trên phần mềm Interactive Whiteboard (sách mềm giảng dạy trực quan) hỗ trợ cho bài giảng thêm sinh động.

