Sách đưa lời khuyên sống chính trực

Tác giả Martha Beck cho rằng sự thiếu trung thực sẽ đẩy con người đến thất bại, trong sách "Con đường chính trực".

Martha Beck gọi việc đánh mất sự chính trực là trạng thái đẩy con người vào vòng xoáy bất an, mệt mỏi, xa rời hạnh phúc thực sự. Lấy cảm hứng từ Thần khúc của Dante Alighieri, tác giả chia quá trình tìm lại tâm hồn qua bốn giai đoạn, tương ứng với hành trình Dante trải qua: Khu rừng tối lầm lạc, Địa ngục, Luyện ngục và Thiên đường.

Bằng cách sử dụng phép ẩn dụ, tác giả giúp người đọc liên hệ những khía cạnh sâu trong tâm hồn để chuyển hóa bản thân, từ đó nhận ra điều mình thực sự khao khát thay vì chạy theo những gì xã hội áp đặt. Thông qua sự kết hợp giữa tâm lý học và văn học, những khái niệm trở nên gần gũi với độc giả. Câu chuyện của Dante được Beck "hiện đại hóa" để kết nối với các vấn đề mà con người đang đối mặt như trầm cảm, lo âu, mất phương hướng.

Bìa "Con đường chính trực", sách 424 trang, phát hành đầu tháng 2. Ảnh: First News

Beck nhấn mạnh sống với sự chính trực không phải là làm vừa lòng tất cả, mà là sống sao để tâm hồn mình được bình an. Khi mất đi sự toàn vẹn, tính cách của mỗi người đều bị ảnh hưởng tiêu cực. Công việc có thể trở nên trì trệ, các mối quan hệ dần rạn nứt và cuộc sống trở thành vòng luẩn quẩn.

Tác giả viết: "Nếu bạn từng thấy mình bỗng dưng phát cáu với một người mà bạn vô cùng yêu quý, hay bạn dự định ngồi xuống để hoàn thành một dự án nhưng rốt cuộc lại dành ra năm tiếng đồng hồ để tìm mua một bộ dụng cụ xăm mình tại nhà qua mạng, thì có lẽ bên trong bạn đang bị chia tách. Bạn đang cố gắng hành động theo những cách mà sâu trong tiềm thức, bạn không thật sự cảm thấy là đúng đắn. Bất cứ khi nào chúng ta làm điều này, cuộc đời chúng ta bắt đầu tuột dốc".

Con đường chính trực không đưa nhiều lý thuyết mà gợi ý bài tập thực hành và câu hỏi tự vấn, giúp bạn từng bước nhận ra điều gì cần thay đổi và làm thế nào để thay đổi. Sách cũng trình bày loạt ví dụ truyền cảm hứng cho độc giả. Trường hợp của Rayya, người nghiện ma túy nặng đã cai nghiện thành công. Khi được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, sự thẳng thắn, tích cực giúp cô sống hết mình với âm nhạc, tình yêu và ra đi thanh thản.

Marc trở thành quân nhân dù không yêu thích công việc này. Điều đó khiến anh cảm thấy khốn khổ và trút oán giận lên vợ mình, nhưng vẫn bám trụ nơi quân ngũ vì chỉ còn ba năm nữa là đủ điều kiện nhận lương hưu. Sau khi thực hiện những thay đổi nhỏ theo hướng dẫn của Martha Beck, Marc dần tìm lại chính mình. Anh quyết định rời quân ngũ và tìm công việc mới phù hợp với sở thích. Tình cảm giữa anh và vợ được cải thiện theo hướng tốt hơn.

Tác giả Martha Beck. Ảnh: MarthaBeck.com

Tác phẩm nhận lời khen từ giới chuyên môn. Elizabeth Gilbert - tác giả cuốn Ăn, cầu nguyện và yêu - nhận xét: "Con đường chính trực là cuốn sách về sức mạnh cứu rỗi của việc khám phá, nói ra và sống đúng với sự thật về bản thân".

Trang Good Morning America bình luận: "Martha Beck luôn tràn đầy hiểu biết. Cuốn sách này không làm chúng ta thất vọng". Shannon Kaiser, tác giả The Self-Love Experiment, viết: "Trong thời đại áp lực, chúng ta thường mất kết nối với chân lý và ý nghĩa cuộc sống. Nhưng Martha Beck mở ra con đường mới tiến về phía trước, chỉ cho chúng ta cách chấp nhận bản ngã để có được sự tự do vô hạn".

Martha Beck, 63 tuổi, là tác giả, life coach (huấn luyện viên cuộc sống), diễn giả và nhà xã hội học người Mỹ. Bà có bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ ngành Xã hội học của Đại học Harvard. Bà từng viết chín quyển sách phi hư cấu, một tiểu thuyết và hơn 200 bài báo. Tuy là tác giả sách best-seller theo bình chọn của tờ The New York Times, Martha Beck nói bà viết sách trước hết để cứu chính mình, "để đối diện và hóa giải nỗi đau khổ". Beck còn là cộng tác viên cho tạp chí The Oprah Magazine.

Quế Chi