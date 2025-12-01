'Sách chính trị cần được đọc, nghe, xem, học trên nền tảng số'

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới để sách lý luận chính trị tiếp cận bạn đọc qua nhiều hình thức đọc, nghe, xem, học.

Sáng 11/12, Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống (1945-2025) nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm.

Trong thư chúc mừng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định 80 năm qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phát huy vai trò là cơ quan xuất bản lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước. Sách do nhà xuất bản ấn hành góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ công cuộc đổi mới đất nước.

Tổng Bí thư tin tưởng nhà xuất bản sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới mô hình quản trị, hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; chủ động cập nhật xu thế thế giới và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trên nền tảng số.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan khu trưng bày sách của nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, sáng 1/12. Ảnh: Nguyên Phong

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng sách lý luận chính trị phải đi vào đời sống, đến với mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác nghiên cứu khoa học phải được coi là trụ cột chiến lược cùng với biên tập, xuất bản, gắn chặt với tổng kết thực tiễn. Thực tiễn đang đặt ra nhiều vấn đề lý luận mới, phức tạp, đòi hỏi lời giải kịp thời, thuyết phục, có cơ sở khoa học.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cán bộ, đảng viên, người lao động Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có bản lĩnh và tinh thần phụng sự; kiên định, gương mẫu trong lời nói và hành động, đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước, nhân dân lên trên hết. Mỗi trang sách phải là một "hàng rào tư tưởng", mỗi công trình phải là một "pháo đài lý luận" có sức thuyết phục bằng tri thức, khoa học, lẽ phải và sự thật.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào quy trình biên tập, xuất bản, lưu trữ, phổ biến, phát triển hệ thống xuất bản đa phương tiện, xây dựng tủ sách điện tử. Mục tiêu là sách chính trị có thể được đọc, nghe, xem, học trên nhiều nền tảng số khác nhau.

Tại buổi lễ, ông Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.