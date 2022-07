Sách chỉ dẫn khi gặp vấn đề tâm lý

"Có lẽ bạn nên gặp bác sĩ tâm lý" cung cấp gợi ý khi đối mặt căng thẳng trong cuộc sống hiện đại, cần trợ giúp về tinh thần.

Sách của chuyên gia tâm lý nổi tiếng người Mỹ Lori Gottlieb (tên tiếng Anh là Maybe You Should Talk To Someone, Nhà xuất bản Thế giới phát hành, Quỳnh Anh và Bích Nhan dịch) đem lại những giải đáp hữu ích cho câu hỏi: Bao giờ bạn cần gặp bác sĩ?

Lori Gottlieb lần lượt kể các câu chuyện về bốn bệnh nhân tiêu biểu: Một nhà biên kịch có tài tại Hollywood nhưng gặp nhiều căng thẳng trong cuộc sống gia đình cũng như sự nghiệp, một giảng viên trẻ mới cưới được chẩn đoán mắc ung thư di căn, một người trẻ bị nghiện rượu, một phụ nữ dự định kết liễu cuộc đời vào sinh nhật 70 tuổi nếu cuộc sống không có gì tốt hơn, và sự suy sụp của chính tác giả khi bị từ hôn ở tuổi 40.

Sách "Có lẽ bạn nên gặp bác sĩ tâm lý" do Nhà xuất bản Thế giới phát hành trong tháng 6. Ảnh: NXB Thế giới

Qua những câu chuyện đan xen trong từng chương sách, độc giả lần lượt được khám phá góc khuất sâu kín trong đời sống của cả năm người. Cho đến cuối cuốn sách cũng là cuối quá trình trị liệu, khi mỗi nhân vật đều hiểu bản thân hơn, vượt qua những đấu tranh cá nhân, chữa lành thương tổn và tìm lại được niềm vui sống. Độc giả cũng được cung cấp nhiều kiến thức, lời khuyên để có thể áp dụng vào cuộc sống tinh thần của chính mình.

Tác giả và bốn bệnh nhân của cô trải qua những tình huống khác nhau nhưng độc giả thấy giữa họ có những điểm tương đồng cơ bản. Câu chuyện họ chia sẻ ban đầu thường không phải là vấn đề cần giải quyết. Chỉ khi bệnh nhân cùng nhà trị liệu khám phá ra nguyên nhân sâu xa, quá trình trị liệu của họ mới có những bước tiến vượt bậc.

Gottlieb giúp người đọc hiểu rõ cách các nhà trị liệu được đào tạo, cách họ học và thay đổi lối sống do nghề nghiệp, cách họ cố gắng hết sức để giúp đỡ bệnh nhân. Tác giả cho chúng ta thấy các nhà trị liệu cũng có vấn đề riêng và nhiều khi họ cũng cần trị liệu.

Amy Dickinson, bình luận viên chuyên mục Ask Amy và tác giả sách bán chạy theo News York Times - Strangers Tend to Tell Me Things nhận xét: "Đây là cuốn sách tinh tế, dịu dàng, truyền cảm hứng và hài hước. Lori Gottlieb đã dũng cảm dẫn dắt người đọc tham gia hành trình đi vào chính mình, mở ra cho chúng ta quá trình trị liệu từ cả hai phía của chiếc ghế sofa - nhà trị liệu và bệnh nhân".

Với hơn một triệu bản in được bán ra tính đến hiện tại, Có lẽ bạn nên gặp bác sĩ tâm lý nằm trong nhiều danh sách sách bán chạy trên thế giới như: The New York Times Best Seller, Amazon’s Best Seller, The Oprah Magazine's Best Nonfiction Book of 2019, Book Riot Most Anticipated Book of 2019...

Tiên Long