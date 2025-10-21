Sạc xe điện phát nổ vì dùng bộ chuyển đổi không đạt chuẩn

CanadaỔ cắm phát nổ khi tài xế vừa đi cách vài bước khiến anh bị hất ngã, trong khi người vợ từ trong xe lao ra ngoài.

Xe điện phát nổ khi vừa cắm sạc Video: Technical Safety BC

Tài xế sạc chiếc Tesla tại một trạm sạc không phải của Tesla ở British Columbia một ngày tháng 8/2024. Để sạc được xe, anh sử dụng một bộ chuyển đổi A2Z.

Khi tài xế cắm bộ sạc có bộ chuyển đổi vào xe Tesla và bước đi vài bước thì vụ nổ xảy ra. Người đàn ông này bị hất văng vài mét, trong khi người vợ từ trong xe lao ra ngoài xem chồng ra sao.

Mặc dù bị trầy xước và bầm tím nhẹ, người đàn ông này may mắn không bị thương nặng. Vợ anh, ngồi ở ghế hành khách phía trước, không hề hấn gì. Cuộc điều tra về vụ việc phát hiện ra rằng chính bộ sạc có vấn đề dẫn đến vụ nổ.

Theo báo cáo sửa đổi từ Cơ quan An toàn Kỹ thuật British Columbia vào ngày 9/10 vừa qua, một sự cố đoản mạch dẫn đến điện áp bất thường truyền qua bộ chuyển đổi, gây ra sự cố cháy nổ, dẫn đến thiệt hại đáng kể cho xe, cáp sạc và các linh kiện bên trong bộ sạc. Nó cũng phá hủy bộ chuyển đổi của bên thứ ba, vốn cần thiết để sạc xe Tesla tại các trạm sạc công cộng không phải của Tesla.

Bộ chuyển đổi, được sản xuất và bán bởi công ty A2Z EV có trụ sở tại Montreal, đã được mua hai năm trước vụ việc và đã sử dụng khoảng 50 lần mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, nó đã không được chứng nhận để sử dụng tại Canada, vì khuôn khổ để được chứng nhận vẫn chưa được thiết lập.

Bob Porter, thuộc Hiệp hội xe điện Vancouver, chia sẻ với tờ Vancouver Sun rằng: "Có những rủi ro với các thiết bị của bên thứ ba nếu chúng không được phê duyệt. Chúng chưa được kiểm tra độ an toàn. Bạn không thể đùa giỡn với điện".

Hiện nay đã có một tiêu chuẩn được chấp nhận chung giữa Mỹ và Canada dành cho bộ chuyển đổi sạc xe điện - ANSI/CAN/UL 2252 - được Hiệp hội kỹ sư ôtô thiết lập vào ngày 19/3/2025. Đại diện của A2Z EV cho biết 4 sản phẩm của hãng, bao gồm hai bộ chuyển đổi tương thích với Tesla, đã đạt tiêu chuẩn của Hiệp hội Tiêu chuẩn Canada và được thử nghiệm rộng rãi.

Mỹ Anh