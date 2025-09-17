Sạc xe điện không dây của Porsche giá dự kiến 6.000 USD

Bộ sạc nằm dưới đất và không cần kết nối trực tiếp với xe điện do Porsche chế tạo có thể được bán với giá gần 6.000 USD vào 2026.

Bộ sạc không dây của Porsche dùng để sạc pin cho mẫu xe điện Cayenne sắp ra mắt. Đây không phải là bộ sạc ôtô cảm ứng đầu tiên trên thế giới, nhưng Porsche tuyên bố đây là bộ sạc 11 kW đầu tiên được bán rộng rãi cho công chúng.

Một đại diện của thương hiệu Đức cho biết bộ sạc này sẽ có giá khoảng 5.000 Euro (5.885 USD) tại Đức khi được bán ra vào 2026. Mức giá đã bao gồm thuế VAT, nhưng vẫn đắt hơn nhiều so với bộ sạc xe điện cấp độ 2 có dây thông thường. Thực tế, nó đắt hơn gần 10 lần so với bộ sạc Tesla Wall Connector phổ biến, có giá bán lẻ là 535 Euro (630 USD) tại Đức. Tại Mỹ, bộ sạc của Tesla được niêm yết ở mức 420 USD.

Sạc xe điện không dây có giá dự kiến 6.000 USD Video: Porsche

Tuy nhiên, Cayenne EV còn cần trang bị phần cứng cần thiết để sạc cảm ứng, khiến tổng chi phí của hệ thống là khoảng 7.000 Euro (8.240 USD). Đây là một khoản tiền lớn cho một hệ thống cho phép chủ xe Cayenne EV đỗ xe thoải mái mà không lo quên cắm sạc. Tuy đắt đỏ, nhưng trong thế giới Porsche, lại chỉ là một lựa chọn trong số hàng chục tùy chọn.

Hệ thống sạc không dây loại bỏ nguy cơ làm hỏng các đầu nối trên cổng sạc, điều có thể dẫn đến chi phí sửa chữa đắt đỏ. Hơn nữa, khi công nghệ phát triển, giá thành sẽ giảm theo thời gian.

Về mặt công nghệ, những gì Porsche đã làm được khá ấn tượng. Tấm sạc gắn sàn, nặng khoảng 50 kg, không cần hộp sạc ngoài, vì vậy có thể được cắm trực tiếp vào bảng điện chính.

Xe điện Porsche Cayenne và bộ sạc không dây. Ảnh: Porsche

Bản thân tấm sạc có khả năng chống nước, và tích hợp cảm biến radar tự động dừng quá trình sạc nếu phát hiện kim loại, động vật hoặc người trên tấm sạc.

Về phía xe, bộ phận tiếp nhận được làm mát bằng chất lỏng và truyền điện một chiều trực tiếp đến bộ pin cao áp, bỏ qua bộ sạc AC. Trong khi đó, bộ phát gắn trên sàn được làm mát bằng không khí. Theo Porsche, hiệu suất của hệ thống là 90%, thấp hơn so với bộ sạc dẫn điện, thường đạt mức cao nhất là 94%, nhưng vẫn ấn tượng đối với một thiết lập không dây.

Mỹ Anh (theo InsideEVs)