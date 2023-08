Sạc xe điện dưới trời mưa không nguy hiểm

Xe điện và bộ sạc được thiết kế để hoạt động tốt dưới trời mưa, không gây nguy hại cho người và xe.

"Xe có thể sạc khi trời mưa không?" là một câu hỏi vẫn được nhiều người thắc mắc về mảng xe điện hoặc xe plug-in hybrid. Các hãng cho biết, việc sạc điện khi trời mưa an toàn cho người lẫn phương tiện, vì xe điện lẫn trạm sạc đều được thử nghiệm kỹ lưỡng về tính an toàn dưới điều kiện khắc nghiệt mới có thể được bán ra trên thị trường.

Sạc xe Tesla đang hoạt động dưới trời mưa. Ảnh: Motoring Electric

Nước và điện là một sự kết hợp nguy hiểm, có thể gây tai nạn chết người. Do đó, pin và hệ thống sạc của xe được thiết kế để kín nước tối đa, và có tích hợp thêm nhiều công nghệ để bảo vệ tình trạng phóng điện, đoản mạch... Mỗi bước của quy trình sạc đều được tính toán kỹ nhằm bảo vệ người lái xe, các linh kiện điện tử phải tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt do các tổ chức an toàn trên thế giới đặt ra, trong đó có chuẩn Ingress Protection (IP) chỉ mức độ chống bụi/nước được đặt ra bởi Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (International Electrotechnical Commission - IEC).

Chuẩn IP thể hiện mức độ chống bụi và nước của linh kiện điện tử, được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Theo quy chuẩn IEC 60529, độ chống bụi được biểu thị qua con số đầu tiên, 1-6, độ chống nước là con số tiếp theo từ 1-8, số càng cao có nghĩa khả năng chống chịu yếu tố bụi/nước càng lớn.

Thông thường chỉ số IP của các đầu sạc đều có mức tối thiểu là ỊP54, có nghĩa chống bụi xâm nhập và có thể chịu nước tạt trực tiếp ở bất kỳ góc độ nào. Các dòng sản phẩm cao cấp hơn sẽ có mức kháng thời tiết tốt hơn, như súng sạc chuẩn IP68, có thể ngăn bụi xâm nhập hoàn toàn, và có thể ngâm ngập dưới nước nhưng vẫn không bị hỏng.

Các trụ sạc công cộng cũng được thiết kế và kiểm tra kỹ lưỡng để chống chịu với thời gian. Tại Việt Nam, sạc đi kèm của xe điện VinFast có chỉ số chống nước khác nhau, bao gồm IP65 (bộ điều khiển), IP55 (sạc khi cắm vào xe), và IP54 (sạc khi không cắm vào xe).

Sạc xe điện dưới trời mưa không nguy hiểm Thử nghiệm nhúng súng sạc trực tiếp vào nước và tạt nước khi đang sạc, xe vẫn có thể sạc bình thường sau thử nghiệm. Video: All EV

Bên cạnh việc chống nước, sạc và pin của xe điện còn được thiết kế để tránh tình trạng phóng điện, hoặc có cơ chế ngắt sạc khi phát hiện đoản mạch, có nước xâm nhập. Những cơ chế an toàn này nhằm bảo vệ khách hàng cũng như bộ pin của xe, tránh tình trạng cháy nổ xảy ra.

Như vậy, quy trình sạc cho xe điện khi trời mưa sẽ không khác so với lúc không mưa, trong trường hợp chấu sạc hoặc điểm kết nối bị ướt, việc sạc có thể bị ngừng. Lúc này, chủ xe cần làm khô đầu sạc và thử kết nối lại. Do đó, che chắn xe đang sạc lúc mưa là điều không cần thiết.

Tân Phan (theo Hertz)