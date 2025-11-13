Sắc vóc tỷ phú 32 tuổi Trung Quốc

Trạch Thiên xuất hiện trên bìa Vouge Art (Trung Quốc) số tháng 11, theo Sina, lần hiếm hoi cô làm người mẫu tạp chí.
Cô cũng công bố vai trò mới - giám đốc khách mời - của tạp chí, phụ trách nội dung, xúc tiến hợp tác mảng văn hóa, nghệ thuật giữa Trung Quốc và nước ngoài.
Trạch Thiên tạo dáng bên các cổ vật ở một triển lãm.
Cô 32 tuổi, hiện nắm giữ các vị trí quan trọng trong công ty thương mại điện tử Jingdong mà chồng - ông Lưu Cường Đông - sáng lập. Theo thống kê của hãng nghiên cứu tài chính Hurun năm 2025, Chương Trạch Thiên - Lưu Cường Đông sở hữu 58 tỷ nhân dân tệ (8,1 tỷ USD).
Chương Trạch Thiên là cố vấn mảng kinh doanh thời trang ở công ty, vì thế thường tham gia các tuần thời trang quốc tế hay sự kiện do hãng mốt khắp thế giới tổ chức.
Trên Weibo, nhiều khán giả nhận xét Chương Trạch Thiên vừa xinh đẹp vừa giỏi. Cô có biệt danh "Em gái trà sữa" vì nổi tiếng năm 2009 nhờ bức ảnh cầm cốc trà sữa. Năm 2011, Trạch Thiên được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa - ngôi trường danh tiếng của Trung Quốc. Vì việc học, cô từng từ chối đóng Kim lăng thập tam thoa của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.
Trạch Thiên mặc đơn sắc tại sự kiện diễn ra tháng 10, trang Sohu nhận xét gu thời trang của cô nhã nhặn, mang hơi thở cổ điển.
Người đẹp phối trang phục thanh lịch khi xem các chương trình triển lãm nghệ thuật.
Trạch Thiên thường chọn lối trang điểm tự nhiên, màu sắc trung tính, phần mắt được tô nhẹ nhàng, hoàn thiện phong cách trang nhã.
Cô cho biết một ngày thường bắt đầu lúc 7h, đọc tin tức, check email, sau đó gặp đối tác, khách hàng.
Cô yêu thích môn quần vợt, leo núi, ngoài ra tập yoga để rèn vóc dáng, sự dẻo dai.
Chương Trạch Thiên sinh con gái đầu lòng năm 2015, sinh con lần hai năm 2022 nhưng vợ chồng không tiết lộ về em bé, một số nguồn tin nói Trạch Thiên sinh đôi bé trai.
Như Anh
Ảnh: Vogue, Tods