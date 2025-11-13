Sắc vóc tỷ phú 32 tuổi Trung Quốc

Trên Weibo, nhiều khán giả nhận xét Chương Trạch Thiên vừa xinh đẹp vừa giỏi. Cô có biệt danh "Em gái trà sữa" vì nổi tiếng năm 2009 nhờ bức ảnh cầm cốc trà sữa. Năm 2011, Trạch Thiên được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa - ngôi trường danh tiếng của Trung Quốc. Vì việc học, cô từng từ chối đóng Kim lăng thập tam thoa của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.