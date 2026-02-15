Sắc vóc tuổi 18 của con gái út Quyền Linh

Hạt Dẻ chụp ảnh với áo dài trắng, mừng dịp 80 năm Quốc Khánh dịp 2/9/2025.



Cô cùng Lọ Lem thường được các đơn vị mời dự sự kiện, quay quảng cáo. Quyền Linh cho biết thường cùng các con đến các buổi trao giải, họp báo để cọ xát kinh nghiệm, học hỏi kỹ năng mềm, chưa có ý định đưa con vào ngành giải trí.