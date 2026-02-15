Sắc vóc tuổi 18 của con gái út Quyền Linh

Hạt Dẻ (tên thật Mai Thảo Ngọc) có chuyến nghỉ dưỡng cuối năm cùng gia đình, hôm 11/2. Cô phối đồ dạo biển với bra-top cùng chân váy sequin, thu hút hơn 70.000 lượt thích trên trang cá nhân.
Ở tuổi 18, Hạt Dẻ được khen thừa hưởng đường nét từ mẹ - doanh nhân Dạ Thảo. Cô thường chuộng phong cách nữ tính với những bộ đầm phom cúp ngực, tóc uốn xoăn theo tạo hình công chúa.
Cô hóa nàng thơ với đầm hoa cùng giày sneaker - xu hướng được nhiều bạn trẻ yêu thích.
Hiện cô theo học một trường quốc tế tại TP HCM. Trang Instagram của Hạt Dẻ có gần 300 nghìn người theo dõi.
Cô chọn bộ đầm lụa vàng cổ yếm khi tạo dáng giữa đường phố châu Âu, trong chuyến du lịch cùng chị gái Lọ Lem năm 2025.
Thể hình mảnh mai giúp cô diện được nhiều kiểu váy kén dáng, như bộ đầm quây dạo biển.
Cô mặc váy chấm bi phối cùng áo hở vai khi ngắm cảnh ở Paris, Pháp. Người đẹp bám sát các xu hướng thời trang thịnh hành của Gen Z, thường chuộng trang phục phóng khoáng với độ hở vừa phải.
Hạt Dẻ chụp ảnh với áo dài trắng, mừng dịp 80 năm Quốc Khánh dịp 2/9/2025.
Cô cùng Lọ Lem thường được các đơn vị mời dự sự kiện, quay quảng cáo. Quyền Linh cho biết thường cùng các con đến các buổi trao giải, họp báo để cọ xát kinh nghiệm, học hỏi kỹ năng mềm, chưa có ý định đưa con vào ngành giải trí.
Hạt Dẻ thu hút hàng triệu lượt xem khi quay video vui nhộn cùng cha. Video: TikTok Mai Thảo Ngọc
Diễn viên tên thật là Mai Huyền Linh, nổi tiếng qua các phim Người Hà Nội (1995), Những nẻo đường phù sa (1997), Đồng tiền xương máu (1999), Giao thời (2000). Những năm 2000, anh chuyển sang làm MC cho các show Vượt lên chính mình, Bạn muốn hẹn hò. Diễn viên kết hôn năm 2005 với Dạ Thảo, có hai con gái, tên thân mật là Lọ Lem và Hạt Dẻ.
Hạt Dẻ bên mẹ và chị gái - Hạt Dẻ (Mai Thảo Linh).
Ảnh: Nhân vật cung cấp