Sắc vóc 'tay đua quyến rũ nhất hành tinh'

Sau thành tích về nhất chặng đua Mỹ đầu tháng 8, Lindsay Brewer dành phần lớn thời gian vui chơi tại Laguna - một trong những bãi biển đẹp nhất California, Mỹ. Trong loạt ảnh hôm 15/8, cô tạo dáng với mẫu bikini, buộc dây ở hông của Shein - thương hiệu nổi tiếng với loạt đồ bơi cắt khoét táo bạo, có trụ sở Canada.
Cô tên đầy đủ Lindsay Marie Brewer, thích xe go-kart từ 11 tuổi, vô địch nhiều cuộc thi ở quê nhà Arvada, Colorado, Mỹ. Giai đoạn 2014-2018, cô nghỉ thi đấu, đến San Diego học đại học ngành Quản trị kinh doanh. Một năm sau đó, người tái xuất ở những cuộc đua đường trường, trong đó có Las Vegas Saleen Cup GT Series, 2020 TC America Series, Indy Pro 2000 Series.
Cô từng chinh chiến trên loạt cung đường mang tính biểu tượng của giới thể thao tốc độ như Indianapolis Motor Speedway (top 8), Road America, Toronto Road Course (top 10), World Wide Technology Raceway hay Portland (top 6).
Sau thành tích về nhất chặng đua Mỹ đầu tháng 8, Lindsay Brewer dành phần lớn thời gian vui chơi tại Laguna - một trong những bãi biển đẹp nhất California, Mỹ. Trong loạt ảnh hôm 15/8, cô tạo dáng với mẫu bikini, buộc dây ở hông của Shein - thương hiệu nổi tiếng với loạt đồ bơi cắt khoét táo bạo, có trụ sở Canada.
Cô tên đầy đủ Lindsay Marie Brewer, thích xe go-kart từ 11 tuổi, vô địch nhiều cuộc thi ở quê nhà Arvada, Colorado, Mỹ. Giai đoạn 2014-2018, cô nghỉ thi đấu, đến San Diego học đại học ngành Quản trị kinh doanh. Một năm sau đó, người tái xuất ở những cuộc đua đường trường, trong đó có Las Vegas Saleen Cup GT Series, 2020 TC America Series, Indy Pro 2000 Series.
Cô từng chinh chiến trên loạt cung đường mang tính biểu tượng của giới thể thao tốc độ như Indianapolis Motor Speedway (top 8), Road America, Toronto Road Course (top 10), World Wide Technology Raceway hay Portland (top 6).
Trước đó vài ngày, cô hút hàng chục nghìn lượt thích với ảnh ngắm hoàng hôn Laguna. Người đẹp phối corset với mốt quần trắng, hướng đến vẻ sành điệu.
Lindsay Brewer là một trong những tay đua nữ hot nhất hiện nay, có hơn 2,8 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Các nội dung liên quan phong cách thời trang, du lịch, hậu trường đua xe của cô thu hút lượng lớn người xem và bàn luận.
Trước đó vài ngày, cô hút hàng chục nghìn lượt thích với ảnh ngắm hoàng hôn Laguna. Người đẹp phối corset với mốt quần trắng, hướng đến vẻ sành điệu.
Lindsay Brewer là một trong những tay đua nữ hot nhất hiện nay, có hơn 2,8 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Các nội dung liên quan phong cách thời trang, du lịch, hậu trường đua xe của cô thu hút lượng lớn người xem và bàn luận.
Trước đó cuối tháng 7, cô nhận "mưa" lời khen với thiết kế họa tiết xẻ ngực sâu của thương hiệu Jaded London. Hình ảnh được chụp tại khu nghỉ dưỡng cao cấp thuộc Saint Martin - hòn đảo được ví như "thiên đường" ở vùng Caribbean.
Trước đó cuối tháng 7, cô nhận "mưa" lời khen với thiết kế họa tiết xẻ ngực sâu của thương hiệu Jaded London. Hình ảnh được chụp tại khu nghỉ dưỡng cao cấp thuộc Saint Martin - hòn đảo được ví như "thiên đường" ở vùng Caribbean.
Tủ đồ của Lindsay Brewer có hàng trăm mẫu bikini tí hon, đa kiểu dáng, màu sắc lẫn chất liệu. Tờ The Sun, People và nhiều chuyên trang thể thao gọi Lindsay Brewer là "Tay đua nữ quyến rũ nhất thế giới", "Thiên thần đường đua" hay "Bóng hồng làng thể thao tốc độ".
Tủ đồ của Lindsay Brewer có hàng trăm mẫu bikini tí hon, đa kiểu dáng, màu sắc lẫn chất liệu. Tờ The Sun, People và nhiều chuyên trang thể thao gọi Lindsay Brewer là "Tay đua nữ quyến rũ nhất thế giới", "Thiên thần đường đua" hay "Bóng hồng làng thể thao tốc độ".
Nghỉ dưỡng ở Miami, Mỹ hôm 25/7, cô tôn hình thể với mẫu mini dress từ thương hiệu Kapri The Label. Người đẹp không sắm trang phục xa xỉ, đa phần là đồ bình dân, dao động vài chục USD đến 300 USD.
Nghỉ dưỡng ở Miami, Mỹ hôm 25/7, cô tôn hình thể với mẫu mini dress từ thương hiệu Kapri The Label. Người đẹp không sắm trang phục xa xỉ, đa phần là đồ bình dân, dao động vài chục USD đến 300 USD.
Đầm hai dây đơn sắc là lựa chọn của Lindsay Brewer khi luyện tập kết hợp nghỉ hè tại Los Angeles, California, ngày 19/7. Cô cao 1,64 m, nặng 48 kg - hình thể được cho là không quá lý tưởng với một tay đua tốc độ cao.
Đầm hai dây đơn sắc là lựa chọn của Lindsay Brewer khi luyện tập kết hợp nghỉ hè tại Los Angeles, California, ngày 19/7. Cô cao 1,64 m, nặng 48 kg - hình thể được cho là không quá lý tưởng với một tay đua tốc độ cao.
Cô phối nội y đan móc với quần shorts trong bộ ảnh ở thành phố biển Laguna, hôm 10/7. Năm nay, người đẹp đến đây sáu lần, vừa thi đấu, vừa nghỉ dưỡng.
Lindsay Brewer từng nhận nhiều bình luận khiếm nhã vì loạt ảnh sexy. Một số đàn chị trong nghề khuyên cô không nên đăng ảnh gợi cảm vì dễ bị quy chụp, làm xấu hình ảnh phái nữ trên đường đua tốc độ - môn thể thao vốn do nam giới "thống trị".
Trên Daily Mail, tay đua cho rằng quan điểm trên chống lại nữ quyền, ép cô và nhiều cô gái khác và khuôn khổ cứng nhắc. Cô khẳng định vẫn trang điểm, làm móng tay, tẩy nhuộm tóc, đăng ảnh diện đồ bơi hay bất cứ điều gì cô thích và sẽ không để bản thân thụt lùi trên những chặng đua khắc nghiệt.
Cô phối nội y đan móc với quần shorts trong bộ ảnh ở thành phố biển Laguna, hôm 10/7. Năm nay, người đẹp đến đây sáu lần, vừa thi đấu, vừa nghỉ dưỡng.
Lindsay Brewer từng nhận nhiều bình luận khiếm nhã vì loạt ảnh sexy. Một số đàn chị trong nghề khuyên cô không nên đăng ảnh gợi cảm vì dễ bị quy chụp, làm xấu hình ảnh phái nữ trên đường đua tốc độ - môn thể thao vốn do nam giới "thống trị".
Trên Daily Mail, tay đua cho rằng quan điểm trên chống lại nữ quyền, ép cô và nhiều cô gái khác và khuôn khổ cứng nhắc. Cô khẳng định vẫn trang điểm, làm móng tay, tẩy nhuộm tóc, đăng ảnh diện đồ bơi hay bất cứ điều gì cô thích và sẽ không để bản thân thụt lùi trên những chặng đua khắc nghiệt.
Dạo phố San Diego, California trong ngày Độc lập Mỹ (4/7), Lindsay Brewer tôn vòng một, vòng eo với thiết kế ôm sát, phối quần jeans sáng màu.
Dạo phố San Diego, California trong ngày Độc lập Mỹ (4/7), Lindsay Brewer tôn vòng một, vòng eo với thiết kế ôm sát, phối quần jeans sáng màu.
"Mùa hè ở Laguna - nơi tôi thích nhất", cô viết trên trang cá nhân hôm 1/7, kèm bộ ảnh diện các thiết kế của Cassea Swim. Tay đua từng nói yêu biển, mỗi khi có thời gian sẽ tận hưởng nắng, gió, cát và làn nước trong xanh.
"Mùa hè ở Laguna - nơi tôi thích nhất", cô viết trên trang cá nhân hôm 1/7, kèm bộ ảnh diện các thiết kế của Cassea Swim. Tay đua từng nói yêu biển, mỗi khi có thời gian sẽ tận hưởng nắng, gió, cát và làn nước trong xanh.
Người đẹp và bạn trai lâu năm - vận động viên khúc côn cầu trên băng Drew Solomon - khoe phong cách cowboy trong chuyến nghỉ dưỡng hồi đầu hè. Cặp sao hẹn hò từ năm 2017, đính hôn giữa năm ngoái.
Người đẹp và bạn trai lâu năm - vận động viên khúc côn cầu trên băng Drew Solomon - khoe phong cách cowboy trong chuyến nghỉ dưỡng hồi đầu hè. Cặp sao hẹn hò từ năm 2017, đính hôn giữa năm ngoái.
Ngoài đam mê đua xe, cô còn mẫu ảnh, xuất hiện trên hiều tạp chí lớn. Brewer dự định ra mắt thương hiệu thời trang của riêng mình, tự lên ý tưởng, thiết kế.
Ngoài đam mê đua xe, cô còn mẫu ảnh, xuất hiện trên hiều tạp chí lớn. Brewer dự định ra mắt thương hiệu thời trang của riêng mình, tự lên ý tưởng, thiết kế.
Thiên Lam
Ảnh, video: Instagram Lindsaymariebrewer