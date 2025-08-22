Sắc vóc 'tay đua quyến rũ nhất hành tinh'

Sau thành tích về nhất chặng đua Mỹ đầu tháng 8, Lindsay Brewer dành phần lớn thời gian vui chơi tại Laguna - một trong những bãi biển đẹp nhất California, Mỹ. Trong loạt ảnh hôm 15/8, cô tạo dáng với mẫu bikini, buộc dây ở hông của Shein - thương hiệu nổi tiếng với loạt đồ bơi cắt khoét táo bạo, có trụ sở Canada.

Cô tên đầy đủ Lindsay Marie Brewer, thích xe go-kart từ 11 tuổi, vô địch nhiều cuộc thi ở quê nhà Arvada, Colorado, Mỹ. Giai đoạn 2014-2018, cô nghỉ thi đấu, đến San Diego học đại học ngành Quản trị kinh doanh. Một năm sau đó, người tái xuất ở những cuộc đua đường trường, trong đó có Las Vegas Saleen Cup GT Series, 2020 TC America Series, Indy Pro 2000 Series.

Cô từng chinh chiến trên loạt cung đường mang tính biểu tượng của giới thể thao tốc độ như Indianapolis Motor Speedway (top 8), Road America, Toronto Road Course (top 10), World Wide Technology Raceway hay Portland (top 6).