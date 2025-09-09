Sắc vóc tân Hoa hậu Mỹ

Phút đăng quang Hoa hậu Mỹ 2026

Giây phút đăng quang của thí sinh Cassie Donegan tối 7/9 (giờ Florida).

Hai vòng loại cuối cùng của cuộc thi diễn ra vào cuối tuần qua tại nhà hát Walt Disney, thành phố Orlando. Cassie Donegan, ở New York, vượt qua 52 thí sinh đại diện 50 bang để giành ngôi vị cao nhất. Hoa hậu Mỹ 2025, Abbie Stockard, là người trao vương miện cho người kế nhiệm.

Trong thông cáo báo chí ngày 8/9, Donegan cho biết: "Miss America từ lâu là bàn đạp mạnh mẽ giúp những phụ nữ biến ước mơ thành hiện thực. Tôi vinh dự khi được đại diện một tổ chức cung cấp học bổng, nguồn lực, cũng như nền tảng để phái nữ có cơ hội thể hiện vai trò lãnh đạo".