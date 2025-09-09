Sắc vóc tân Hoa hậu Mỹ

Giây phút đăng quang của thí sinh Cassie Donegan tối 7/9 (giờ Florida).
Hai vòng loại cuối cùng của cuộc thi diễn ra vào cuối tuần qua tại nhà hát Walt Disney, thành phố Orlando. Cassie Donegan, ở New York, vượt qua 52 thí sinh đại diện 50 bang để giành ngôi vị cao nhất. Hoa hậu Mỹ 2025, Abbie Stockard, là người trao vương miện cho người kế nhiệm.
Trong thông cáo báo chí ngày 8/9, Donegan cho biết: "Miss America từ lâu là bàn đạp mạnh mẽ giúp những phụ nữ biến ước mơ thành hiện thực. Tôi vinh dự khi được đại diện một tổ chức cung cấp học bổng, nguồn lực, cũng như nền tảng để phái nữ có cơ hội thể hiện vai trò lãnh đạo".
Top 5 Hoa hậu Mỹ 2026. Từ trái qua: á hậu 4 Emma Terry từ Alabama, Á hậu 2 Paris Richardson (Florida), Cassie Donegan, Á hậu 1 Sadie Schiermeyer (Texas) và Á hậu 3 Audrey Kittila (Georgia).
Cassie Donegan hiện là ca sĩ, diễn viên kiêm giám đốc điều hành công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em. Cô cũng là thành viên của Hiệp hội Công bằng Diễn viên (Actor's Equity Association). Cô tốt nghiệp cử nhân ngành sân khấu nhạc kịch từ đại học Belmont, Nashville, có kinh nghiệm biểu diễn chuyên nghiệp trên nhiều sân khấu.
Ngoài vương miện, sash và danh hiệu, Donegan nhận thêm 70.000 USD tiền học bổng. Theo người đẹp, số tiền này sẽ giúp cô trang trải chi phí học tập, theo đuổi chương trình thạc sĩ.
Cô thắng vòng thi tài năng qua màn trình diễn ca khúc A Darker Shade of Blue trích từ vở nhạc kịch Some Like It Hot. Phần thưởng của người chiến thắng là 3.000 USD. Nhiều khán giả nói bất ngờ khi nghe cô cất giọng, cho rằng đây là một trong phần thể hiện ấn tượng nhất trong vòng thi tài năng ở cuộc thi từ trước đến nay.
Ở vòng thi ứng xử, các thí sinh nhận một câu hỏi và trả lời nhanh trên sân khấu. Chủ đề của Cassie Donegan là bàn về "sự thể hiện bản thân một cách chân thật" trong mối liên hệ với "chuẩn mực chuyên nghiệp".
Người đẹp nói: "Tôi tin sống thật với chính mình 100% là điều quan trọng nhất bạn có thể làm. Nếu điều đó bao gồm cả việc thể hiện cái tôi qua khuyên tai hay hình xăm, hãy cứ làm 100%. Tôi nghĩ không ai có quyền nói bạn được phép làm gì với cơ thể của mình. Hãy tự tin tiến bước".
Trước đó, hồi tháng 7, cô chiến thắng cuộc thi Miss New York, giành quyền đại diện thành phố tham dự Miss America.
Theo Parade, Cassie Donegan quan tâm với việc giáo dục nghệ thuật cho thanh thiếu niên, từng làm đạo diễn sân khấu và tổ chức các lớp học chuyên sâu cho các em. Cô cũng lập nhiều quỹ học bổng cho trẻ em. Đến cuộc thi, Donegan mang theo sáng kiến Thúc đẩy Giáo dục Nghệ thuật trong Hệ thống Trường học (Promoting Arts Education in Our School Systems).
Khi đăng quang Miss New York, Donegan tích cực tham gia nhiều sự kiện. Sắp tới, cô giữ nhiệm vụ đại sứ thương hiệu quốc gia của tổ chức Miss America, thực hiện các chuyến giao lưu trong và ngoài nước.
Đời thường, cô theo phong cách kín đáo, thanh lịch. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng ảnh cuộc sống bình dị, những bộ ảnh nghệ thuật và công việc ca hát. Hiện Instagram của Donegan có hơn 20.000 người theo dõi.
Vẻ dịu dàng của tân hoa hậu Mỹ trong bộ ảnh thực hiện năm 2023.
Cassie Donegan thường chọn kiểu trang điểm nhẹ nhàng.
Miss America được tổ chức tại Mỹ từ năm 1921 đến nay. Ngoài vương miện, sash và danh hiệu, người thắng cuộc nhận một học bổng. Những năm gần đây, cuộc thi bị Miss USA - ra đời năm 1952 - lấn át. Miss USA có nguồn kinh phí dồi dào và những người chiến thắng thường được cử đi thi Hoa hậu Hoàn vũ.
Phương Thảo (theo People)
Ảnh, video: Miss America, Instagram Cassie Donegan