Sắc vóc Phương Oanh qua thời gian

Hôm 5/4, trên trang cá nhân, Phương Oanh chia sẻ hình ảnh cùng hai con dạo chơi. Cô phối áo trễ vai cùng quần ống đứng và sandals cao gót. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của cô kể từ đầu tháng 10/2025, sau khi chồng cô - Shark Bình - bị cáo buộc lừa đảo tiền số, trốn thuế, vi phạm kế toán và rửa tiền cho Mr Pips.
Phương Oanh ở hậu trường phim Gió ngang khoảng trời xanh năm ngoái, trong thời gian chồng gặp biến cố. Khi phim đóng máy, cô không tham gia sự kiện, hạn chế gặp đồng nghiệp, bạn bè, tập trung chăm sóc hai con.
Phương Oanh sinh năm 1989 trong gia đình có bốn anh chị em tại Phủ Lý, Hà Nam. Diễn viên có gương mặt trái xoan, đường nét cân đối. Sau khi học Trung học phổ thông, cô sang Singapore du học ngành Quản trị khách sạn du lịch nhưng bỏ dở giữa chừng.
Trong những năm 2008-2011, Phương Oanh được biết đến với vai trò người mẫu tự do. Cô có vóc dáng cân đối với số đo 84-62-92 cm, khuôn mặt ăn ảnh. Người đẹp trung thành với mái tóc dài tỉa lớp, uốn xoăn được ưa chuộng trong thập niên 2000. Phương Oanh từng tham gia cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2008 nhưng không vào sâu.
Nhận ra diễn xuất mới thực sự là đam mê lớn nhất, cô dừng làm mẫu, chuyển sang đóng phim năm 2012. Thời điểm này, cô chuyển sang kiểu tóc thẳng, hướng đến vẻ hiện đại hơn.
Năm 2013, Phương Oanh bắt đầu chăm chút nhiều hơn cho diện mạo. Cô thay đổi nhiều kiểu tóc, trang điểm chuyên nghiệp hơn, thường mặc váy áo, giày dép màu hồng.
Năm 2017, Phương Oanh "lột xác" phong cách. Cô theo đuổi lối ăn vận kiểu Hàn Quốc, chọn những bộ đồ kín đáo, trang điểm trong suốt. Thỉnh thoảng, diễn viên dùng son đậm, diện váy xẻ ngực, hướng đến vẻ gợi cảm.
Nhan sắc Phương Oanh năm 2018 với gương mặt thon, cằm nhọn hơn. Cô cho biết đã chỉnh sửa mặt tại Hàn Quốc để có diện mạo như mơ ước, gồm cắt mí, sửa mũi và cằm.
Ở tuổi 30, Phương Oanh được nhiều khán giả khen xinh đẹp. Để siết cân, da săn chắc, cô tập gym hàng tuần đều đặn, kiêng tinh bột, ăn nhiều ngũ cốc, rau xanh và trái cây, đồng thời bổ sung protein.
Cô cũng thay đổi phong cách thời trang, ưu tiên những loại đầm tôn đường cong như váy trễ vai, xẻ ngực, váy đuôi cá, đầm chữ A.
Gu mặc đời thường của diễn viên năm 2020 toát lên vẻ hiện đại, hợp mốt với crop top, quần jeans và túi mini.
Năm 2021, Phương Oanh thường xuyên thực hiện các bộ ảnh thời trang nóng bỏng. Về diễn xuất, cô nhận được phản hồi tích cực qua vai Phương Nam trong Hương vị tình thân.
Năm 2023, diễn viên tiếp tục duy trì phong cách sexy, trang điểm sắc sảo. Cũng trong thời điểm này, cô đăng ký kết hôn, tổ chức lễ ăn hỏi với doanh nhân Trịnh Hòa Bình (Shark Bình).
Sau khi sinh con, diễn viên nhanh chóng lấy lại vóc dáng và thay đổi cách ăn mặc. Thay vì những bộ đầm cắt xẻ, bó sát, cô ưu tiên trang phục năng động, thanh lịch như quần jeans, chân váy denim, váy hình thang, đầm suông, áo phông, sneakers để tiện chăm sóc con nhỏ. Khi dự sự kiện, cô được khen với nhiều bộ đầm tối giản, trang nhã.
Sao Mai
Ảnh: Nhân vật cung cấp, Zimluc Studio