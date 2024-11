Sắc vóc nữ chính phim kinh dị 18+ 'The Substance'

Về đời tư, Qualley từng có khoảng thời gian ngắn hẹn hò Pete Davidson năm 2019. Một năm sau, cô yêu diễn viên Shia LaBeouf sau khi đóng cùng anh trong MV Love Me Like You Hate Me của chị gái Rainey Qualley. Cả hai chia tay tháng 1/2021 khi LaBeouf vướng lùm xùm tấn công tình dục bạn gái cũ, ca sĩ FKA Twigs.

Tháng 5/2022, Qualley khoe nhẫn đính hôn với nhạc sĩ Jack Antonoff (phải) - nghệ sĩ sáng tác nhiều bản hit cho Taylor Swift, Lana Del Rey. Hai người kết hôn ngày 19/8/2023. Ảnh: TheImageDirect