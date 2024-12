Sắc vóc nữ chính 'Khi điện thoại đổ chuông'

Soo Bin tiếp tục diễn xuất truyền hình với các vai chính trong The Rebel, Thiên hạ đệ nhất giao hàng, I'm Not a Robot vào năm 2017. Một năm sau, vai chính trong phim Where Stars Land giúp cô mang về giải Nữ diễn viên xuất sắc trong phim truyền hình tại Giải thưởng Phim truyền hình SBS.

Năm 2022, cô nổi bật với vai diễn Go Eun Kang trong Rookie Cops (2022), lấy bối cảnh tại một học viện cảnh sát. Cô khắc họa tốt tính cách năng động, tươi trẻ của sinh viên năm nhất, quyết tâm gia nhập lực lượng cảnh sát. Ảnh: Disney+