Sắc vóc mỹ nhân hẹn hò Kanye West

Julia từng hợp tác với bạn thân Briana Andalore, thành lập thương hiệu Franziska Fox chuyên về sản phẩm dệt kim dành cho phụ nữ. Cô làm mẫu khỏa thân cho ấn bản Playboy cuối cùng vào năm 2015, tham gia các chiến dịch quảng bá cho Diesel, Coach New York, chụp hình cho các tạp chí Vogue, Paper, V, Interview, CR Fashion Book, The Last, Office, Wonderland, The Face... Ảnh: Wonderland Magazine