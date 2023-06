Sắc vóc mỹ nhân đóng Supergirl

Diễn viên diện phong cách xuyên thấu với áo vest phối voan. Đam mê diễn xuất từ bé, cô vào nghề khá gian truân, khởi đầu với những vai quần chúng. Calle làm thêm nhiều việc như chạy bàn, giao đồ ăn, đóng quảng cáo để trang trải cuộc sống.



Sau khi tốt nghiệp ngành Cử nhân Mỹ thuật, Học viện Nhạc kịch và Sân khấu tại Los Angeles, Mỹ, cô thử casting nhưng liên tục bị từ chối suốt hơn một năm. Năm 2020, cơ hội mở ra khi cô đóng series "The Young and the Restless", được đề cử giải Emmy.