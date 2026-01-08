Sắc vóc 'mỹ nhân đẹp vượt thời gian' Catriona Gray

Người đẹp tạo dáng với đầm xuyên thấu trong bộ ảnh đón tuổi mới, ngày 6/1. Loạt khoảnh khắc của Catriona Gray được fan chia sẻ trên các diễn đàn, nhận lời khen về dung mạo sau 10 năm nổi tiếng.
Cô bắt đầu được chú ý sau khi vào top 5 Hoa hậu Thế giới 2016. Cùng năm, cô chiến thắng cuộc bầu chọn "Timeless Beauty - Vẻ đẹp vượt thời gian" của Missosology. Hai năm sau, Catriona Gray gây bão khi đăng quang Miss Universe ở Thái Lan.
Hoa hậu gây ấn tượng với người đối diện bằng nụ cười sáng. Fan hay gọi cô với nickname "Mèo Xám".
Catriona Gray sinh tại Queensland, Australia, có bố người Australia, mẹ Philippines. Cô tham gia các hoạt động nghệ thuật như diễn kịch, múa, hát từ nhỏ. Hoa hậu từng theo học thạc sĩ ngành nhạc lý tại Học viện âm nhạc Berklee (Mỹ).
Theo các chuyên trang sắc đẹp, Catriona Gray có gương mặt hài hòa các đường nét, sau nhiều năm, cô vẫn giữ nét đẹp tự nhiên. Mỗi mùa Hoa hậu Hoàn vũ khởi động, loạt hình ảnh, video catwalk của Catriona Gray trên sân khấu Miss Universe 2018 lại được fan chia sẻ trở lại.
Missosology nhận xét Catriona là "biểu tượng không chỉ đẹp một thời mà đẹp theo thời gian" đồng thời "truyền cảm hứng lâu dài".
Gương mặt Catriona Gray trước và sau khi tự trang điểm dự sự kiện.
Người đẹp cao 1,78 m với đôi chân dài, hình thể săn chắc. Bộ ảnh Catriona Gray diện áo tắm liền mảnh, thực hiện hồi tháng 8/2025 gây chú ý.
Góc nghiêng của Catriona Gray với sống mũi cao, cằm dài, chân mày sắc.
Cô hiện là đại sứ của nhiều nhãn hàng thời trang quốc tế.
Hoa hậu đắt show dự sự kiện tại nhiều quốc gia. Mỗi lần xuất hiện, Catriona Gray thường biến hóa phong cách, lúc thanh lịch, khi gợi cảm.
Cô từng đến Việt Nam tham gia nhiều chương trình, ngồi "ghế nóng" cuộc thi nhan sắc và được fan chào đón. Mỹ nhân cho biết "ám ảnh" với cà phê và phải uống ít nhất hai ly mỗi ngày.
Catriona Gray cùng Hoa hậu Tiểu Vy tại sự kiện thời trang ở Manila, Philippines hồi tháng 9/2025.
Cô chụp ảnh đón Giáng sinh 2025. Ngoài lĩnh vực thời trang, Catriona Gray lấn sân diễn xuất, tham gia quảng bá cho một vài dự án Hollywood.
Catriona Gray giữ sắc vóc bằng lối sống lành mạnh, kết hợp ăn uống và hoạt động thể thao. Trong bài phỏng vấn cùng Manila Standard gần đây, cô nói tìm thấy niềm vui khi chạy bộ với bạn bè.
Theo Philstar Life, hoa hậu đề cao việc chăm sóc bản thân giữa nhịp sống bận rộn. Cô thường dành thời gian để nấu ăn tại nhà, ngủ đủ giấc, uống nhiều nước và chăm sóc da mặt. Mỗi ngày, cô thiền, nghe nhạc để giữ tinh thần thoải mái.
Hoa hậu tham gia giải chạy bộ ở New York, Mỹ cùng hội bạn.
Đời thường, cô chọn váy áo đơn giản, thoải mái. Catriona Gray thích đi du lịch núi hoặc biển, thường phối đồ cùng phụ kiện năng động.
Về đời tư, sau khi chia tay diễn viên Sam Milby đầu năm 2025, người đẹp kín tiếng về chuyện tình cảm. Cô thường chia sẻ hình ảnh bên người thân, thú cưng trên Instagram có gần 14 triệu người theo dõi.
Hình ảnh giản dị của Catriona Gray khi ở nhà.
Tân Cao
Ảnh, video: Instagram Catriona Gray