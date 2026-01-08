Sắc vóc 'mỹ nhân đẹp vượt thời gian' Catriona Gray

Người đẹp tạo dáng với đầm xuyên thấu trong bộ ảnh đón tuổi mới, ngày 6/1. Loạt khoảnh khắc của Catriona Gray được fan chia sẻ trên các diễn đàn, nhận lời khen về dung mạo sau 10 năm nổi tiếng.

Cô bắt đầu được chú ý sau khi vào top 5 Hoa hậu Thế giới 2016. Cùng năm, cô chiến thắng cuộc bầu chọn "Timeless Beauty - Vẻ đẹp vượt thời gian" của Missosology. Hai năm sau, Catriona Gray gây bão khi đăng quang Miss Universe ở Thái Lan.