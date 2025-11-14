Sắc vóc 'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới theo tỷ lệ vàng Hy Lạp'

Hôm 12/11, trang Daily Mail công bố Emma Stone đứng đầu khảo sát "Người phụ nữ có gương mặt đẹp nhất thế giới theo phương pháp tỷ lệ vàng của người Hy Lạp cổ đại". Cô đạt 94,72% độ chính xác so với tỷ lệ chuẩn. Trong đó, phần lông mày đạt điểm 94,2%, đường viền hàm 97%, đôi môi 95,6%. Ảnh: Pinterest

Các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt thuộc về: Zendaya (94,37%), Freida Pinto (94,34), Vanessa Kirby (94,31), Olivia Rodrigo (93,71%), Margot Robbie (93,43%), Aishwarya Rai Bachchan (93,41%), Thang Duy (93,08%), Beyoncé (92,4%) và Jenna Ortega (88%).