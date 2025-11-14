Sắc vóc 'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới theo tỷ lệ vàng Hy Lạp'

Hôm 12/11, trang Daily Mail công bố Emma Stone đứng đầu khảo sát "Người phụ nữ có gương mặt đẹp nhất thế giới theo phương pháp tỷ lệ vàng của người Hy Lạp cổ đại". Cô đạt 94,72% độ chính xác so với tỷ lệ chuẩn. Trong đó, phần lông mày đạt điểm 94,2%, đường viền hàm 97%, đôi môi 95,6%. Ảnh: Pinterest
Các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt thuộc về: Zendaya (94,37%), Freida Pinto (94,34), Vanessa Kirby (94,31), Olivia Rodrigo (93,71%), Margot Robbie (93,43%), Aishwarya Rai Bachchan (93,41%), Thang Duy (93,08%), Beyoncé (92,4%) và Jenna Ortega (88%).
Theo New York Post, khái niệm tỷ lệ vàng (Golden ratio) xuất hiện từ thời Hy Lạp cổ đại. Theo đó, Phi = 1,618 được coi là công thức hoàn hảo cho mọi vẻ đẹp.
Một khuôn mặt chuẩn phải đạt tiêu chí tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng bằng 1,618. Tỷ lệ khoảng cách giữa các bộ phận khi chia mặt theo chiều dọc hoặc ngang cũng đạt con số này. Ảnh: DM
Emma Stone là một trong những "viên ngọc" của điện ảnh thế giới suốt hơn một thập niên. Người đẹp 37 tuổi sinh tại Arizona, Mỹ, lần đầu diễn xuất ở tuổi 16. Trong 20 năm sự nghiệp, cô giành hai giải Oscar và một giải Quả Cầu Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc.
Năm 2015, cô vào top nữ diễn viên được trả lương cao nhất toàn cầu. Emma nằm trong danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time năm 2017. Ảnh: Fashion Gone Rogue
Theo Vogue, Emma Stone cao 1,68 m, luôn cố gắng duy trì cân nặng khoảng 58 kg. Ảnh: Vanity Fair
Thời trang thảm đỏ của Emma Stone. Video: World Fashion Channel
Trong cuộc phỏng vấn với Cosmopolitan, cô cho biết thích làm đẹp bằng các loại dầu thiên nhiên. Do có làn da nhạy cảm và khô, cô thỉnh thoảng tẩy da chết bằng baking soda hoặc đường nâu, dưỡng ẩm bằng dầu olive, argan và dầu dừa. Ảnh: Pinterest
Diễn viên từng nói với Vogue bí quyết da đẹp của cô là ngủ đủ giấc và uống nhiều nước. Khi ra ngoài, Emma luôn dùng kem chống và trang điểm nhẹ với mascara và son màu hồng nude. Son dưỡng, nước hoa là vật bất ly thân, thường xuyên có trong túi xách của người đẹp. Ảnh: GC Images
Để duy trì vóc dáng và sức khỏe, Emma tập gym đều đặn hàng tuần. Cô chọn tạ, squats, cardio, chạy bộ và yoga. Thỉnh thoảng, cô leo núi để tăng cường thể lực mỗi khi chuẩn bị đóng phim. Không ăn kiêng khắt khe nhưng Emma ưu tiên thực phẩm sạch. Cô hạn chế tinh bột, đồ ngọt. Mỗi ngày, cô đều uống hai ly sinh tố chứa nhiều protein, giúp cơ thể săn chắc. Ảnh: SplashNews
Đời thường, Emma Stone xây dựng phong cách đơn giản và thanh lịch. Cô thường chọn trang phục đơn sắc, tông màu trung tính chủ đạo, nhấn bằng phụ kiện màu nổi. Ảnh: GC Images
Trên thảm đỏ, cô nhiều lần ghi điểm bằng phong cách quyến rũ, sang trọng với những thiết kế của Louis Vuitton, Chanel, Armani. Ảnh: Celebmafia
Trong buổi ra mắt Eddington tại Los Angeles tháng 6, người đẹp gây ấn tượng với đầm suông màu hồng và nâu, phối đai lưng kim loại theo phong cách thập niên 1990. Ảnh: Celebmafia
Ba kiểu váy được Emma Stone ưa chuộng ở sự kiện gồm đầm suông, quây ngực và dáng cột. Ảnh: Celebmafia
Do tính chất công việc, cô thường xuyên thay đổi kiểu tóc, như tóc dài uốn xoăn, tóc lob thẳng, pixie. Khán giả nhận xét dù chọn phong cách nào, Emma Stone đều xinh đẹp. Ảnh: Celebmafia
Sao Mai