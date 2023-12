Sắc vóc minh tinh 'West Side Story' từ niên thiếu đến tuổi ngoài 90

Minh tinh từng trải qua mối tình với diễn viên Marlon Brando và ca sĩ Elvis Presley. Năm 1965, Rita kết hôn bác sĩ Leonard Gordon, chào đón con gái đầu lòng hai năm sau. Họ chung sống cho tới khi ông qua đời năm 2010.

Trong phim tài liệu Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It (2021), bà nói chồng là người thích kiểm soát, phải giấu nhiều góc khuất hôn nhân để giữ hình tượng. Ảnh: Alamy