Sắc vóc Hoa hậu Phạm Hương ở tuổi 35

Ngày 13/4, Phạm Hương hội ngộ nhà thiết kế Linh San ở Mỹ. Hình ảnh mỹ nhân diện đầm họa tiết hoa, kiểu dáng bèo nhún được fan chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn sắc đẹp kèm bình luận khen ngợi sắc vóc.
Bảy năm qua, Phạm Hương ngưng hoạt động showbiz, định cư nước ngoài, kín tiếng về đời tư. Mỗi lần hoa hậu đăng tải khoảnh khắc quanh cuộc sống đời thường đều nhận lượt tương tác lớn của khán giả.
Ngày 13/4, Phạm Hương hội ngộ nhà thiết kế Linh San ở Mỹ. Hình ảnh mỹ nhân diện đầm họa tiết hoa, kiểu dáng bèo nhún được fan chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn sắc đẹp kèm bình luận khen ngợi sắc vóc.
Bảy năm qua, Phạm Hương ngưng hoạt động showbiz, định cư nước ngoài, kín tiếng về đời tư. Mỗi lần hoa hậu đăng tải khoảnh khắc quanh cuộc sống đời thường đều nhận lượt tương tác lớn của khán giả.
Phạm Hương dẫn nhà thiết kế Linh San dạo chơi nhiều nơi ở San Francisco. Trong chuyến đi còn có con trai của người đẹp. Nhà mốt nhận xét Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 ngày càng sắc sảo, toát ra năng lượng tích cực.
Phạm Hương quê Hải Phòng, được công chúng biết đến sau Vietnam's Next Top Model 2010, vào top 10. Năm 2015, cô đoạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, sau đó sang Mỹ thi Miss Universe nhưng trắng tay.
Thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, Phạm Hương là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế, được các show truyền hình thực tế săn đón cho vị trí "ghế nóng". Năm 2018, cô sang Mỹ sinh sống, sau đó thông báo đã kết hôn. Hiện mỹ nhân có hai con trai gồm Max (bảy tuổi) và Apollo (bốn tuổi).
Phạm Hương quê Hải Phòng, được công chúng biết đến sau Vietnam's Next Top Model 2010, vào top 10. Năm 2015, cô đoạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, sau đó sang Mỹ thi Miss Universe nhưng trắng tay.
Thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, Phạm Hương là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế, được các show truyền hình thực tế săn đón cho vị trí "ghế nóng". Năm 2018, cô sang Mỹ sinh sống, sau đó thông báo đã kết hôn. Hiện mỹ nhân có hai con trai gồm Max (bảy tuổi) và Apollo (bốn tuổi).
Giây phút Phạm Hương được gọi tên chiến thắng cuộc thi hồi tháng 10/2015 ở Khánh Hòa. Video: Unicorp
Dung mạo Phạm Hương thời hoạt động showbiz sôi nổi. Mỹ nhân cao 1,74 m, có khuôn miệng rộng, nụ cười sáng, làn da khỏe khoắn.
Dung mạo Phạm Hương thời hoạt động showbiz sôi nổi. Mỹ nhân cao 1,74 m, có khuôn miệng rộng, nụ cười sáng, làn da khỏe khoắn.
Rời ánh đèn sân khấu, Phạm Hương lui về làm vợ và mẹ. Thỉnh thoảng, cô thực hiện bộ ảnh vào dịp sinh nhật hay kỷ niệm chặng đường trở thành hoa hậu.
Rời ánh đèn sân khấu, Phạm Hương lui về làm vợ và mẹ. Thỉnh thoảng, cô thực hiện bộ ảnh vào dịp sinh nhật hay kỷ niệm chặng đường trở thành hoa hậu.
Phạm Hương mặc đầm dây, chất liệu voan trong bộ ảnh thời trang hồi năm 2024.
Phạm Hương mặc đầm dây, chất liệu voan trong bộ ảnh thời trang hồi năm 2024.
Cô tạo dáng với đầm tôn vai trần của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa năm 2025. Nhà thiết kế nhận xét cô là một trong những mỹ nhân giữ được sức hút sau nhiều năm đăng quang.
Cô tạo dáng với đầm tôn vai trần của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa năm 2025. Nhà thiết kế nhận xét cô là một trong những mỹ nhân giữ được sức hút sau nhiều năm đăng quang.
Hoa hậu được nhận xét phù hợp với lối trang điểm quyến rũ, nhấn vào mắt, môi, má.
Phạm Hương diện áo dài đón xuân Bính Ngọ. Hoa hậu cho biết sống xa quê nhưng vẫn giữ các nét văn hóa truyền thống. Vào ngày lễ, Tết, cô thường trang trí nhà cửa, đồng thời dạy các con hiểu về nét đẹp nguồn cội.
Phạm Hương diện áo dài đón xuân Bính Ngọ. Hoa hậu cho biết sống xa quê nhưng vẫn giữ các nét văn hóa truyền thống. Vào ngày lễ, Tết, cô thường trang trí nhà cửa, đồng thời dạy các con hiểu về nét đẹp nguồn cội.
Cô giữ hình thể thon gọn bằng chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp hoạt động thể thao. Theo người đẹp, việc giữ tinh thần thoải mái là một trong những phương pháp tốt để giữ sắc vóc với phụ nữ.
Cô giữ hình thể thon gọn bằng chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp hoạt động thể thao. Theo người đẹp, việc giữ tinh thần thoải mái là một trong những phương pháp tốt để giữ sắc vóc với phụ nữ.
Phạm Hương chơi golf, tập yoga nhiều năm qua.
Cô kinh doanh cửa hàng hoa, xem đó là cách có thu nhập, vừa để thư giãn.
Cô kinh doanh cửa hàng hoa, xem đó là cách có thu nhập, vừa để thư giãn.
Cô cho biết thỉnh thoảng trực tiếp đi giao hoa cho khách.
Cô cho biết thỉnh thoảng trực tiếp đi giao hoa cho khách.
Phạm Hương tạo dáng trước cửa hàng hoa.
Cô cho biết chưa có kế hoạch trở lại showbiz, vẫn chọn gia đình là ưu tiên hàng đầu. "Tôi bằng lòng với cuộc sống và sự bình yên hiện tại", hoa hậu nói.
Cô cho biết chưa có kế hoạch trở lại showbiz, vẫn chọn gia đình là ưu tiên hàng đầu. "Tôi bằng lòng với cuộc sống và sự bình yên hiện tại", hoa hậu nói.
Phạm Hương đàn hát Chỉ còn những mùa nhớ (Minh Min sáng tác) tặng fan.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp