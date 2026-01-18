Sắc vóc Hoa hậu Ngọc Khánh ở tuổi 50

Hoa hậu Ngọc Khánh (thứ ba từ trái sang) hội ngộ Vũ Cẩm Nhung (trái), Giáng My (thứ hai từ phải sang) khi đến thăm nơi ở mới của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cách đây vài ngày.
Người đẹp diện bộ đầm cape màu xám ăn ý giày cao gót và mái tóc hoa râm.
Ngọc Khánh cho biết 5 năm nay cô để tóc bạc tự nhiên, không còn nhuộm như thời trước. Cô hướng đến lối sống thuận tự nhiên, ăn uống lành mạnh, tập thiền để giữ tinh thần vui vẻ, tự tại.
Cô tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Khánh, sinh năm 1976 tại TP HCM trong một gia đình làm nghệ thuật, có cha là đạo diễn Nguyễn Đỗ Ngọc, mẹ là nghệ sĩ kèn Lê Thị Thắng. Năm 1998, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi đang là sinh viên Đại học Luật TP HCM với chiều cao 1,72 m, số đo 87-64-92 cm.
Khoảnh khắc đăng quang hoa hậu của Ngọc Khánh. Video: Phương Nam Film
Trong số người đẹp thời bấy giờ, Ngọc Khánh được đánh giá là hoa hậu đẹp cả về nhan sắc lẫn trí tuệ. Cô có đôi mắt to, khuôn miệng rộng, gương mặt góc cạnh.
Ngọc Khánh ngẫu hứng đi catwalk khi tham dự một show diễn thời trang ở Vũng Tàu. Nhiều khán giả nhận xét dù tóc bạc, da có vài nếp nhăn, cô vẫn thu hút nhờ năng lượng tươi vui.
Đời thường, Ngọc Khánh luôn để mặt mộc, mặc đồ đơn giản. Khi dự tiệc, cô mới trang điểm, tạo kiểu tóc và đeo trang sức.
Người đẹp không quá chú trọng đến thời trang, ưu tiên chọn những thiết kế rộng rãi, thoải mái, có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh.
Phong cách mùa thu của hoa hậu với áo kẻ ngang, cardigan và quần jeans.
Tủ đồ của cô có nhiều giày, sandals bệt, gót thấp thay vì giày cao gót để thuận tiện sử dụng hàng ngày.
Rời xa showbiz từ năm 2009, hiện người đẹp có cuộc sống hạnh phúc bên chồng - doanh nhân Attilla tại bang Virginia, Mỹ. Hai vợ chồng quản lý một vườn nho chuyên sản xuất rượu. Mỗi năm, cô về nước vài lần để thăm gia đình, bạn bè.
Sao Mai
Ảnh: Nhân vật cung cấp