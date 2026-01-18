Sắc vóc Hoa hậu Ngọc Khánh ở tuổi 50

Cô tên đầy đủ là Nguyễn Thị Ngọc Khánh, sinh năm 1976 tại TP HCM trong một gia đình làm nghệ thuật, có cha là đạo diễn Nguyễn Đỗ Ngọc, mẹ là nghệ sĩ kèn Lê Thị Thắng. Năm 1998, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi đang là sinh viên Đại học Luật TP HCM với chiều cao 1,72 m, số đo 87-64-92 cm.