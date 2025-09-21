Sắc vóc Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025

Thí sinh vượt qua 22 người để giành vương miện cuộc thi, tổ chức ở Thái Lan, tối 20/9. Fan nhận xét chiến thắng thuyết phục vì Midori Monet nổi bật, phong độ tốt.
Midori Monet 26 tuổi, ở Seattle, Washington, hiện là nhà thiết kế thời trang kiêm người mẫu. Tại cuộc thi, cô thắng thêm giải thưởng phụ gồm Trang phục dân tộc đẹp nhất, Màn trình diễn tốt nhất vòng bán kết.
Trên sân khấu chung kết, Midori được khen về phong cách trình diễn lẫn ứng xử. Thí sinh tỏa sáng với đầm dạ hội cắt xẻ, xuyên thấu của nhà thiết kế Thượng Gia Kỳ.
Midori Monet catwalk tại vòng cuối.
Midori đăng quang Miss International Queen USA vào cuối năm 2024, giành quyền thi quốc tế. Thí sinh còn từng thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ bang Washington 2024, vào top 6.
Midori Monet tại các buổi chụp ảnh thời trang.
Midori diện trang phục truyền thống của Thái Lan tại gala chào mừng thí sinh, diễn ra đầu tháng 9.
Midori Monet trình diễn tại phần thi Trang phục dân tộc với thiết kế lấy cảm hứng từ tương lai.
Tân hoa hậu có sở thích nhảy, múa.
Trong các hoạt động bên lề, Midori Monet ghi điểm nhờ liên tục biến hóa gu mặc thanh lịch.
Hoa hậu trọng một hoạt động trải nghiệm đường phố, văn hóa Thái Lan.
Midori Monet tích cực trong các hoạt động cộng đồng LGBT tại Mỹ như xuất hiện tại các sự kiện, tham gia chương trình nâng cao nhận thức về quyền lợi người chuyển giới. Hoa hậu thường dùng nền tảng mạng xã hội để chia sẻ chặng đường phát triển của bản thân, truyền cảm hứng về yêu thương, đồng thời kêu gọi hỗ trợ lẫn nhau.
Midori sẽ có một năm đồng hành tổ chức Miss International Queen trong nhiều hoạt động.
Miss International Queen tổ chức ở Thái Lan từ năm 2004, là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới dành cho người chuyển giới. Năm nay, cuộc thi diễn ra từ ngày 5 đến 20/9, thu hút 23 thí sinh trên thế giới.
Tân Cao
Ảnh, video: MIQ, Instagram Midori Monet