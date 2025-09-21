Sắc vóc Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025

Midori sẽ có một năm đồng hành tổ chức Miss International Queen trong nhiều hoạt động.

Miss International Queen tổ chức ở Thái Lan từ năm 2004, là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới dành cho người chuyển giới. Năm nay, cuộc thi diễn ra từ ngày 5 đến 20/9, thu hút 23 thí sinh trên thế giới.