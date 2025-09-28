Sắc vóc diễn viên Việt Hoa

Sau thành công từ Cô gái nhà người ta, Việt Hoa góp mặt ở nhiều bộ phim như Những ngày không quên, Trở về giữa yêu thương Hương vị tình thân, Mình yêu nhau, bình yên thôi, Nơi giấc mơ tìm về. Cô hóa thân đa dạng kiểu nhân vật, trong đó có nhiều vai sắc sảo, nhận ý kiến trái chiều từ người xem. Năm ngoái, diễn viên được khen khi thể hiện vai Diễm - người có đời tư phức tạp, số phận bất hạnh trong Độc đạo.