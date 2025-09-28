Sắc vóc diễn viên Việt Hoa

Việt Hoa đang được chú ý khi hóa thân Kim Ngân ở series Gió ngang khoảng trời xanh - tác phẩm được chuyển thể từ phim 30 chưa phải là hết của Trung Quốc. Nhân vật của cô là một phụ nữ cá tính độc lập, luôn tận tâm trong công việc. Kim Ngân sống độc thân, tin rằng bản thân không cần dựa dẫm vào ai.
Cảnh Kim Ngân đi ''xem mắt'' theo sự sắp xếp của mẹ. Video: VTV Go
Việt Hoa tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, hiện công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Cô chạm ngõ truyền hình với vai Đào ăn chơi, đanh đá trong Cô gái nhà người ta. Ngoài đời, diễn viên cho biết mình ít nói, không thích bon chen.
Sau thành công từ Cô gái nhà người ta, Việt Hoa góp mặt ở nhiều bộ phim như Những ngày không quên, Trở về giữa yêu thương Hương vị tình thân, Mình yêu nhau, bình yên thôi, Nơi giấc mơ tìm về. Cô hóa thân đa dạng kiểu nhân vật, trong đó có nhiều vai sắc sảo, nhận ý kiến trái chiều từ người xem. Năm ngoái, diễn viên được khen khi thể hiện vai Diễm - người có đời tư phức tạp, số phận bất hạnh trong Độc đạo.
Việt Hoa trong trích phim ''Độc đạo''. Video: VFC
Ngoài đời, diễn viên chuộng phong cách thanh lịch, nữ tính. Cô thường mặc những bộ váy dài, trang điểm nhẹ nhàng.
Việt Hoa diện áo dài tham gia diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình, hôm 2/9.
Việt Hoa chú trọng chăm sóc da, tóc, thường xuất hiện với mái tóc đen, dày. Tuy nhiên, cô nói sẵn sàng làm mới vẻ ngoài để phù hợp mỗi dự án mình góp mặt.
Cô có mối tình bảy năm với bạn trai cùng nghề - diễn viên Trọng Trí. Hai người học chung lớp đại học, từng đóng chung phim Trở về giữa yêu thương, Dưới bóng cây hạnh phúc. Diễn viên dự định tổ chức đám cưới trong năm nay và có con ngay sau đó. Theo Việt Hoa, nhiều năm tập trung cho sự nghiệp, đến một thời điểm cô muốn thực hiện vai trò làm vợ, làm mẹ.
Phương Linh
Ảnh: Nhân vật cung cấp