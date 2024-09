Sắc vóc diễn viên Việt đóng phim Hàn 'Đố anh còng được tôi'

Tác phẩm thuộc thể loại hành động, do Ryoo Seung Wan đạo diễn. Nội dung nối tiếp phim Veteran (2015), về thám tử Seo Do Cheol (Hwang Jung Min) điều tra vụ án giết người hàng loạt, do tên sát thủ Haechi thực hiện. Một ngày, cảnh sát trẻ Park Seon Woo (Jung Hae In thủ vai) gia nhập đội điều tra của Seo Do Cheol.

Trong một lần điều tra phá án, Do Cheol gặp gỡ Thúy, đang bị nghi ngờ là kẻ giết chồng. Cô cầu cứu cơ quan chức năng để giải oan cho mình. Ảnh: CJ ENM