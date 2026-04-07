Sắc vóc diễn viên Quách Thu Phương

Diễn viên gần đây tái xuất với hai phim Đồng hồ đếm ngược và Bước chân vào đời. Trong Đồng hồ đếm ngược, chị đóng Tuyết, người phụ nữ toan tính, ích kỷ, bị tình trẻ lừa dối. Ở Bước chân vào đời, chị vào vai bà Dung, người yêu chồng, thương con nhưng cổ hủ, chỉ muốn con lấy người môn đăng hộ đối. Nhiều khán giả nhận xét nghệ sĩ diễn tròn vai, thể hiện rõ nét tính cách từng nhân vật.
Diễn viên Quách Thu Phương đóng cùng Hồng Đăng phim Đồng hồ đếm ngược. Video: VFC
Quách Thu Phương thường được nhận xét trẻ trung so với tuổi. Nhiều năm nay, chị duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh. Chị không uống nước có gas, hạn chế đường và ăn nhiều rau xanh, hoa quả sạch.
Nghệ sĩ cũng chú trọng chăm sóc da bằng cách làm sạch, dưỡng ẩm. Ngoài ra, chị từng công khai can thiệp bằng biện pháp căng da mặt.
Diễn viên tập yoga và gym 20 năm, có nghề tay trái là huấn luyện viên yoga. Theo chị, yoga không chỉ giúp rèn thể chất mà còn là liệu pháp thư giãn đầu óc, giúp người tập giải tỏa căng thẳng, áp lực công việc.
Ngoài đời, nghệ sĩ thường chọn trang phục kiểu dáng cổ điển với blazer, sơ mi, chân váy xếp ly.
Váy xẻ màu hồng giúp nghệ sĩ tạo hiệu ứng kéo dài chân.
Với chiều cao 1,67 m, diễn viên phù hợp nhiều kiểu váy áo.
Chị phối đồ phong cách đối xứng với tông màu đen và nâu trong một chuyến đi chơi.
Nghệ sĩ tạo nét thanh lịch với bộ trang phục tối giản gồm sơ mi trắng, chân váy ôm.
Diễn viên trong buổi tiệc sinh nhật hồi tháng 7 năm ngoái. Chị đã chia tay chồng nhiều năm, hiện sống độc thân, có hai con gái.
Quách Thu Phương sinh năm 1977, từng là diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ. Chị được yêu mến với loạt vai trong các vở Vũ nữ đêm giao thừa, Diễm 500 đô và nhất là kịch thơ Kiều Loan, được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của thi sĩ Hoàng Cầm.
Năm 1988, chị ghi dấu ấn với vai Lan phim Của để dành. Những năm gần đây, nghệ sĩ đóng các series như Đừng bắt em phải quên, Hương vị tình thân.
Hà Thu
Ảnh: Nhân vật cung cấp