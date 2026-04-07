Sắc vóc diễn viên Quách Thu Phương

Diễn viên trong buổi tiệc sinh nhật hồi tháng 7 năm ngoái. Chị đã chia tay chồng nhiều năm, hiện sống độc thân, có hai con gái.

Quách Thu Phương sinh năm 1977, từng là diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ. Chị được yêu mến với loạt vai trong các vở Vũ nữ đêm giao thừa, Diễm 500 đô và nhất là kịch thơ Kiều Loan, được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của thi sĩ Hoàng Cầm.

Năm 1988, chị ghi dấu ấn với vai Lan phim Của để dành. Những năm gần đây, nghệ sĩ đóng các series như Đừng bắt em phải quên, Hương vị tình thân.