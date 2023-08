Sắc vóc diễn viên được ví như Châu Tấn

Tờ Cosmopolitan nhận xét Vương Tịnh có thể đóng cả vai hài lẫn chính kịch với sự tinh tế như nhau, từ nữ cảnh sát vui tươi ở phim Marry My Dead Body đến nhà hoạt động xã hội chống nạn quấy rối tình dục trong Wave Makers. Các tác phẩm cô đóng như The Outsiders, Till We Meet Again được chiếu trên các nền tảng phát trực tuyến toàn cầu gồm Apple TV và Disney+.